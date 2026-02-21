JMM नेता की नृशंस हत्या: जंगल में मिला शव, सबूत मिटाने के लिए पत्तों से जलाया! सड़क पर उतरे परिजन
बताया जा रहा है कि राकेश महतो के शव को जलाने के लिए आरोपियों ने पत्तों का इस्तेमाल किया। जेएमएम नेता की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने विरोध में डुमरी-फुसरो रोड के घुटवाली इलाके में रोड ब्लॉक कर दी है।
गिरिडीह में शनिवार सुबह डुमरी-फुसरो रोड पर खांखी जंगल के पास झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष का अधजला शव मिला है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय राकेश महतो के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक राकेश महतो का शव गिरिडीह के निमियाघाट थाना क्षेत्र में मिला है।
आरोप है कि बेरहमी से हत्या करने के बाद उनके शव को जलाने की भी कोशिश की गई। निमियाघाट थाना प्रभारी सुमन कुमार ने कहा, 'प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि झामुमो कार्यकर्ता और पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और फिर सबूत मिटाने के इरादे से आरोपियों ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। फॉरेंसिक टीम मौके से सबूत जुटाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाएगा।'
मामला दर्ज किया जाएगा
उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा और फिलहाल आगे की जांच जारी है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। हत्या क्यों की गई है फिलहाल इसका भी पता नहीं चल सका है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले एक महिला ने खेत जाते वक्त महतो का शव देखा था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली एक टीम घटनास्थल पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर ली। इस दौरान फोरेंसिक टीम भी बुलाई गई जिसने सबूत इकट्ठा किए।
जंगल में पत्तों का इस्तेमाल कर जलाया
बताया जा रहा है कि राकेश महतो के शव को जलाने के लिए आरोपियों ने पत्तों का इस्तेमाल किया। जेएमएम नेता की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं परिवार और स्थानीय लोगों में आक्रोश है और उन्होंने विरोध में डुमरी-फुसरो रोड के घुटवाली इलाके में रोड ब्लॉक कर दी है।
त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहा परिवार
परिवार के लोग प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि पुलिस जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लेती विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। राकेश महतो के छोटे ने बताया है कि आखिरी बार शुक्रवार शाम को हुई उनसे मुलाकात हुई थी।
