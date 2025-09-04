JMM will contest bihar assembly election talk with rjd बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी JMM, राजद से हो गई बात; क्या कहा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़JMM will contest bihar assembly election talk with rjd

बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगी JMM, राजद से हो गई बात; क्या कहा

झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद संग सीटों पर हिस्सेदारी की बातचीत शुरू कर दी है। राजद के साथ बातचीत पर जेएमएम ने कहा कि गठबंधन मिलकर बिहार से एनडीए सरकार को हटाएगा।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीThu, 4 Sep 2025 08:53 AM
झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजद संग सीटों पर हिस्सेदारी की बातचीत शुरू कर दी है। झामुमो महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के अनुसार झामुमो ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। झामुमो ने राजद को अपनी मांगें बता दी हैं।

इस मामले पर बातचीत करते हुए झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने उम्मीद जताई कि जिस तरह झारखंड में गठबंधन दलों का सम्मान किया गया, वैसा ही बिहार में भी होगा। भट्टाचार्य ने जोर देकर कहा कि गठबंधन बिहार में डबल इंजन सरकार को उखाड़ने के लिए एकजुट होकर लड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव देश का भविष्य तय करेगा।

झामुमो प्रवक्ता भट्टाचार्य ने भाजपा और पीएम नरेन्द्र मोदी पर हेट स्पीच को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को अनुचित ठहराते हुए कहा कि हेट स्पीच की शुरुआत भाजपा ने की। उन्होंने 2014 से अब तक की गई टिप्पणियों जैसे जर्सी गाय, बार बाला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा आदि का जिक्र किया और कहा कि बबूल का पेड़ बोकर आम की उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि भाजपा को माता-बहनों के अपमान के लिए माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की सराहना की और सोमवार को कैबिनेट के कई फैसलों का खासततौर पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विस्थापन और पुनर्वास आयोग, साहित्य अकादमी और ललित कला केंद्र के गठन जैसे निर्णय दिशोम गुरु शिबू सोरेन के सपनों को साकार करते हैं। कोयलकारो और नेतरहाट जैसे आंदोलनों का जिक्र करते हुए उन्होंने वनोपज और राजस्व भूमि पर जल्द निर्णय की मांग सरकार से की।