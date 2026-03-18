असम में अकेले चुनाव लड़ेगी JMM? मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया प्लान; झारखंड में सियासी हलचल तेज
अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर जेएमएम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिहार में मिले झटके के बाद अब असम में जेएमएम अकेले चुनाव लड़ने का मन बना सकती है।
असम विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने असम चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची चुनाव आयोग को सौंप दी है, जिससे कांग्रेस खेमे में हल्की बेचैनी देखी जा रही है। वहीं भाजपा ने इस कदम को महज राजनीतिक नाटक करार दिया है। झारखंड विधानसभा परिसर में नेताओं ने मीडिया से बातचीत में अपने-अपने इरादे जाहिर किए।
झामुमो नेता और राज्य सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि उनकी पार्टी देशभर के आदिवासियों की आवाज बनने के उद्देश्य से आगे बढ़ रही है। उन्होंने गठबंधन के सवाल पर स्पष्ट जवाब देने से बचते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुसार ही फैसला लिया जाएगा। उनके मुताबिक, चुनाव नजदीक आने पर ही तय होगा कि पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेले मैदान में उतरेगी। असम में 9 अप्रैल 2026 को एक चरण में मतदान होगा, जबकि मतगणना 4 मई 2026 को होगी। दूसरी ओर झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने कहा कि झामुमो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए आगे बढ़ेगी।
भाजपा का दावा-असम में फिर बनेगी सरकार
भाजपा ने असम चुनाव में अपनी जीत को लेकर भरोसा जताया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामुमो पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा सकी, ऐसे में असम और बंगाल में उसकी स्थिति क्या होगी, यह देखना दिलचस्प होगा। उन्होंने कहा कि अगर झामुमो असम में चुनाव लड़ता भी है, तो उसका प्रभाव सीमित ही रहेगा।
असम में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल
असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और पिछले एक दशक से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले ‘महाजोट’ गठबंधन ने 50 सीटें जीती थीं, जो 2016 के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन था। इनमें से 29 सीटें कांग्रेस के खाते में आई थीं। वर्तमान में कांग्रेस असम की मुख्य विपक्षी पार्टी है। इस बार झामुमो ने भी असम में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। पार्टी प्रमुख और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दो बार असम का दौरा कर चुके हैं और खासकर आदिवासी बहुल इलाकों में संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।
झारखंड कांग्रेस भी तैयार
झारखंड कांग्रेस ने भी असम समेत पांच राज्यों के चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस नेता और राज्य के वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि उन्हें असम में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। उनके साथ पार्टी के कई अन्य नेता और मंत्री भी जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश नेतृत्व जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी देगा, वहां पूरी सक्रियता से काम किया जाएगा। गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हर राजनीतिक दल अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश करता है, जबकि गठबंधन का निर्णय आमतौर पर सरकार बनाने की संभावनाओं को देखते हुए लिया जाता है। इस पर अंतिम निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करेगा।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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