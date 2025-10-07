JMM seat sharing in bihar elections 2025 mahagathbandhan meeting in patna know all updates बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी JMM? पटना की बैठक में क्लियर हो जाएगा, Jharkhand Hindi News - Hindustan
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को इस वार्ता के लिए अधिकृत किया है।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीTue, 7 Oct 2025 09:17 AM
बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) अब निर्णायक मोड़ पर है। महागठबंधन के तहत सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के लिए झामुमो के अधिकृत नेता सात अक्तूबर को पटना में राजद नेताओं के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झामुमो के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद पांडेय और नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू को इस वार्ता के लिए अधिकृत किया है।

महासचिव विनोद पांडेय के अनुसार झामुमो का फोकस अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने से ज्यादा महागठबंधन की बड़ी जीत पर है। झामुमो का मानना है कि अगर सीमावर्ती जिलों की कुछ रणनीतिक सीटों रामनगर,वाल्मीकिनगर,पूर्णिया,कटिहार,मुंगेर और चंपारण पर महागठबंधन एकजुट होकर लड़े,तो भाजपा-जदयू गठबंधन को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। इन सीटों पर झामुमो के सांगठनिक और सामाजिक प्रभाव से परिणाम बदले जा सकते हैं। झामुमो का दावा है कि उसे इन इलाकों में दो से तीन प्रतिशत वोट भी महागठबंधन की ओर मोड़ देगा,तो कई सीटों का समीकरण बदल सकता है।

पार्टी का मानना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन जैसे नेताओं की सक्रियता मतदाताओं को गठबंधन के पक्ष में प्रभावित कर सकती है। विनोद पांडेय ने कहा कि झामुमो गठबंधन धर्म का पालन करते हुए साथी दलों राजद,कांग्रेस और वामदलों की राय को प्राथमिकता देगा। झामुमो का लक्ष्य महागठबंधन को मजबूत करना और बिहार में पार्टी के संगठन का विस्तार करना है। सीमावर्ती इलाकों में झामुमो का सामाजिक प्रभाव मजबूत है और हम उसे राजनीतिक सहयोग में तब्दील करने को तैयार हैं।

पार्टी नेताओं का कहना है कि बिहार में झामुमो ‘छोटे भाई’ की भूमिका में रहते हुए भी गठबंधन की एकता और जीत को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। वहीं झारखंड की तरह यहां भी झामुमो अपने संगठन को सशक्त बनाकर भविष्य की राजनीति के लिए मजबूत आधार तैयार करना चाहता है।