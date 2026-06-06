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राज्यसभा के लिए JMM का उम्मीदवार घोषित, अनुसूचित जाति के नेता को मौका; 8 जून को नामांकन भरेंगे

Subodh Kumar Mishra वार्ता, रांची
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झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए होने वाले चुनाव के लिए कांग्रेस से तनातनी के बीच झामुमो ने अपने एक उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस द्वारा उम्मीदवार घोषित करने से झामुमो में नाराजगी थी। झामुमो नेताओं का आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन से सहमति लिए बिना कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया।

राज्यसभा के लिए JMM का उम्मीदवार घोषित, अनुसूचित जाति के नेता को मौका; 8 जून को नामांकन भरेंगे

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) ने आगामी राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पार्टी के महासचिव और मुख्य प्रवक्ता सुप्रिया भट्टाचार्य ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वरिष्ठ नेताओं से विचार-विमर्श के बाद पार्टी की केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख नेता बैजनाथ राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया है।

बैजनाथ राम के नाम पर सहमति

भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी ने पहले ही राज्यसभा उम्मीदवार के चयन का अधिकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन को दिया था। उन्हें राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों, गठबंधन की स्थिति और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते हुए अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया था। सभी पहलुओं पर विचार करने और वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद बैजनाथ राम के नाम पर सहमति बनी।

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झामुमो के पास 34 विधायक

उन्होंने कहा कि झारखंड में राज्यसभा की कुल छह सीटें ही हैं और विधानसभा में किसी भी एक दल के लिए सामान्य परिस्थितियों में एक सीट जीतना ही संभव होता है। झामुमो के पास वर्तमान में 34 विधायक हैं और पार्टी को पूरा विश्वास है कि उसके संख्याबल के आधार पर बैजनाथ राम की जीत सुनिश्चित होगी। भट्टाचार्य ने कहा दी कि बैजनाथ राम 8 जून को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे।

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कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया

इससे पहले कांग्रेस ने गुरुवार को प्रणव झा को अपना उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा घोषित सूची में झारखंड से प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया गया। बोकारो से संबंध रखने वाले प्रणव झा वर्तमान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कार्यालय में मीडिया एवं संचार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

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कांग्रेस और गठबंधन के विधायक एकजुट : राजू

कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के. राजू ने कहा कि कांग्रेस एवं गठबंधन के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं और राज्यसभा की दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। झामुमो के दो उम्मीदवार से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से बात की जाएगी।

Subodh Kumar Mishra

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Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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