गांवों के साथ शहरों में JMM की जोरदार एंट्री, इस सीट पर कब्जा जमा मजबूत कर ली पकड़

Mar 01, 2026 06:37 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड नगर निकाय चुनाव में पहली बार झामुमो ने जोरदार एंट्री मारी है। ग्रामीण इलाकों में मजबूत मानी जाने वाली जेएमएम ने अब शहरों में भी अपनी पकड़ मजबूत कर ली है।

झारखंड नगर निकाय चुनाव में पहली बार झामुमो ने जोरदार एंट्री मारी है। उत्तरी छोनागपुर की गिरिडीह नगर निगम सीट पर कब्जा जमाकर झामुमो ने शहर में अपनी पकड़ मजबूत की। धनबाद के चिरकुंडा नगर परिषद से भाजपा की बागी प्रत्याशी सुनीता देवी ने माले की शुक्ला राय को हराया। वहीं धनबाद नगर निगम सीट पर भी भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ संजीव सिंह चौथे राउंड में लगभग 16 हजार मतों से आगे चल रहे हैं। उत्तरी छोटानागपुर में निर्दलीय प्रत्याशियों का बोलबाला रहा।

उत्तरी छोनागपुर में जहां भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने दो सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं, कांग्रेस ने भी दो सीटें अपने नाम कर मुकाबला बराबरी का रखा। माले और झामुमो के खाते में एक-एक सीट गई। निर्दलीय प्रत्याशियों ने छह सीटों पर कब्जा किया।

संताल परगना में क्या हाल

संताल परगना में झामुमो और भाजपा का मुकाबला बराबरी पर रहा। यहां नगर निकाय की तीन-तीन सीटों पर दोनों ही पार्टियों ने कब्जा जमाया। देवघर नगर निगम सीट जीतकर झामुमो ने भाजपा को बड़ा झटका दिया। यहां से झामुमो समर्थित रवि राउत ने रीता चौरसिया को हराकर सीट पर कब्जा किया। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी सात सीट जीतकर दिग्गजों को चौंका दिया।

नगर निकाय चुनाव में शहरी सीट पर भी झामुमो ने दिखाई पकड़

नगर निगम चुनाव को शहरी क्षेत्र का चुनाव माना जाता है। संताल में शहरी क्षेत्र के वोटरों पर अपनी पकड़ बनाकर झामुमो ने भाजपा के लिए चुनौती पेश की है। वहीं सबसे अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी ताकत इसमें दिखाई है। झारखंड की उप राजधानी दुमका नगर परिषद से निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक चौरसिया ने जीत दर्ज कर भाजपा को बड़ा झटका दे दिया।

संताल में भाजपा तीन, झामुमो तीन, निर्दलीय छह

● महागामा (गोड्डा) : प्रबोध सोरेन (भाजपा समर्थित)

● राजमहल (साहिबगंज) : केताबुद्दीन शेख (झामुमो समर्थित)

● बरहड़वा (साहिबगंज) : अर्पिता दास (भाजपा समर्थित)

● बासुकीनाथ (दुमका) : वीणा देवी (निर्दलीय)

● जामताड़ा : आशा गुप्ता (निर्दलीय)

● देवघर : रवि कुमार राउत(झामुमो समर्थित)

● मधुपुर (देवघर): दरक्शां परवीन (निर्दलीय)

● गोड्डा : सुशील रमानी (निर्दलीय)

● साहिबगंज : रामनाथ पासवान(झामुमो समर्थित)

● पाकुड़ : शबरी पाल (निर्दलीय)

● दुमका : अभिषेक चौरसिया (निर्दलीय)

● मिहिजाम (जामताड़ा) : जयश्री देवी (भाजपा समर्थित)

उत्तरी छोटानागपुर : भाजपा-2, कांग्रेस-2, झामुमो-1, माले-1, निर्दलीय- 6

● गिरिडीह : प्रमिला मेहरा (झामुमो समर्थित)

● बड़की सरैया (गिरिडीह) : शोभा देवी (भाजपा समर्थित)

● धनवार (गिरिडीह) : विनय कुमार संथालिया (माले समर्थित)

● चिरकुंडा (धनबाद) : सुनीता देवी (निर्दलीय)

● चास (बाकारो) : भोलू पासवान (निर्दलीय)

● फुसरो (बोकारो) : निर्मला देवी (कांग्रेस समर्थित)

● झुमरी तिलैया (कोडरमा) : रमेश हर्षधर (निर्दलीय)

● कोडरमा : साजिद हुसैन लल्लू (निर्दलीय)

● डोमचांच : उमेश वर्मा ( भाजपा समर्थित )

● रामगढ़ : कुसुमलता कुमारी (कांग्रेस समर्थित)

● हजारीबाग : अरविंद कुमार (निर्दलीय)

● चतरा : अताऊर्रहमान (निर्दलीय)

