Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़JMM had set a target of 50 lakh members, but it has already achieved 65 lakh.

JMM ने सदस्य बनाने का तोड़ा रिकॉर्ड, 50 लाख का था टार्गेट, रांची समेत कुल कितने मेंबर बने?

संक्षेप: मुख्यमंत्री ने कहा- यह रिकॉर्ड सदस्यता को न केवल पार्टी की मजबूत जड़ों को दर्शाता है, बल्कि लगातार दो विस चुनावों में सत्ता हासिल करने वाले झामुमो की बढ़ती पकड़ को भी सामने लाता है।

Thu, 16 Oct 2025 06:23 AMRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on
JMM ने सदस्य बनाने का तोड़ा रिकॉर्ड, 50 लाख का था टार्गेट, रांची समेत कुल कितने मेंबर बने?

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झामुमो ने निर्धारित 50 लाख के लक्ष्य को पारकर 65 लाख से अधिक सदस्य बना लिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा- यह रिकॉर्ड सदस्यता को न केवल पार्टी की मजबूत जड़ों को दर्शाता है, बल्कि लगातार दो विस चुनावों में सत्ता हासिल करने वाले झामुमो की बढ़ती पकड़ को भी सामने लाता है। रांची के सोहराई भवन में बुधवार को आयोजित झामुमो की केंद्रीय समिति की बैठक में इस उपलब्धि पर चर्चा हुई और अभियान आगे जारी रखने का फैसला लिया। बैठक का संचालन महासचिव विनोद पांडेय ने किया।

झामुमो सदस्यता अभियान का उद्देश्य राज्य स्तर पर पार्टी को और मजबूत बनाना था। पार्टी ने शुरू में 50 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के अपार उत्साह से यह आंकड़ा 65 लाख को पार कर गया। यह अभियान द्वार-द्वार जाकर चलाया गया, जिसमें मिस्ड कॉल जैसी तकनीकी सुविधाओं के बजाय व्यक्तिगत संपर्क पर जोर दिया गया।

ये भी पढ़ें:JSSC की CGL मेरिट लिस्ट पर रोक जारी, पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग
ये भी पढ़ें:अवैध कोयला खनन में 8 मजदूरों की गई जान, 10 लापता; बाबूलाल मरांडी के गंभीर आरोप
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद में शेयर बाजार और IPO के नाम पर ऐसे ठगे 43 लाख रुपये, 5 गिरफ्तार

रांची जिले में 5 लाख नए सदस्य बने

केंद्रीय समिति की बैठक में इस सफलता को रेखांकित करते हुए कहा गया कि यह सांस्कृतिक और सामाजिक आंदोलन से जुड़ी पार्टी की विचारधारा का परिणाम है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि रांची जिले में ही पांच लाख नए सदस्य बने, जबकि पूरे राज्य में जनता ने झामुमो के संस्थापक दिशोम शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों को सराहा। यह सदस्यता न केवल संख्या में वृद्धि है, बल्कि भाजपा जैसे विपक्षी दलों को पीछे धकेलने का संकेत भी है। बैठक में बूथ लेबल एजेंट और ब्लॉक लेबल एजेंट को निर्देश दिए गए कि वे उपचुनाव में क्षेत्र में डटे रहें। हेमंत सोरेन स्वयं घाटशिला की कमान संभालेंगे।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
आईआईएमसी दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद अब लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर स्टेट टीम के साथ काम सीख रहा हूं। खबरों को लिखने-पढ़ने-समझने के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना भी पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand JMM Hemant Soren
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।