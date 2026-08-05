रांची में प्रदर्शनकारियों को JMM ने दिया समर्थन, कहा-हमें सब पता; एक वादा भी किया
झारखंड में कई दिनों से लगातार चल रहे प्रदर्शन को लेकर जेएमएम ने बड़ा ऐलान किया है। जेएमएम ने कहा कि वो छात्रों के प्रदर्शन का समर्थन करते हैं और एक वादा भी किया है।
झारखंड में जेपीएससी गड़बड़ी को लेकर चल रहे प्रदर्शन पर बड़ा अपडेट सामने आया है। प्रदेश की सत्ता में काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इस आंदोलन को समर्थन दे दिया है। इस दौरान जेएमएम ने यह भी कहा कि झारखंड सरकार उनकी मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। इस दौरान जेएमएम ने कहा कि हमें प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांगों के बारे में पता है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी और वादा करते हुए कहा कि सबूतों के आधार पर 2-3 दिन में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
छात्रों के प्रदर्शन को जेएमएम का समर्थन
बता दें कि 5 जुलाई को जेपीएससी प्री-एग्जाम का रिजल्ट जारी किया गया था। रिजल्ट आने के बाद गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों की मांग है कि जेपीएससी की 14वीं परीक्षा को रद्द कर दिया जाए और इस मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए। अब जेएमएम ने छात्रों के इस प्रदर्शन को समर्थन दे दिया है और वादा करते हुए कहा कि जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
देवेंद्र महतो ने तोड़ दिया वाटर फास्ट
बता दें कि झारखंड में लगाचार चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान पिछले 4 दिनों से अनशन पर बैठे देवेंद्र महतो की तबीयत खराब होने लगी थी। उनकी तबीयत को देखते हुए सोनम वांगचुक ने उनके पास फोन किया और पानी के साथ शहद और नींबू लेने का अनुरोध किया। इस दौरान देवेंद्र ने उनसे रांची आने और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया और कहा कि उनके सामने ही वो अपना वाटर फास्ट तोड़ेंगे। इस दौरान जब वांगचुक ने वादा किया कि वो रांची आएंगे और छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इसके बाद महतो ने अपना वाटर फास्ट तोड़ दिया और अब जेएमएम ने भी इस प्रदर्शन को अपना समर्थन दे दिया है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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