'जिसकी आशंका थी, वही हुआ', सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर चंपाई सोरेन का रिएक्शन; क्या कहा

भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सवाल खड़ा किया है।

भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। उनकी एनकाउंटर में मौत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड के पू्र्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वही हुआ।

चंपाई सोरेन ने खड़े किए सवाल चार बार चुनाव लड़ चुके स्व. सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि उनकी पत्नी ने देवघर में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस बात की आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते- पहुंचते वह सच हो गई। पिछले कुछ समय से, संथाल परगना में, कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिशें हो रही हैं। गोड्डा में स्व. सूर्या हांसदा के तथाकथित एनकाउंटर (?) के बाद उनके परिवार के बयानों से कहीं ना कहीं यह संदेश निकल कर आ रहा है कि अगर आप इस सरकार में आदिवासियों के पक्ष में और खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो सरकारी तंत्र की मदद से आपको खामोश कर दिया जायेगा।

चंपाई सोरेन ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है, तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस यह बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाईं? वे गोलियां किसे लगीं? देवघर से गोड्डा आने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वह गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैरों की जगह सीने पर क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो उनमें से किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? उस गिरोह को कैसे पता चला कि पुलिस स्व. सूर्या हांसदा को लेकर वहाँ आने वाली है? उन में से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा भी इस कहानी पर विश्वास करेगा क्या?