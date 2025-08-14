'जिसकी आशंका थी, वही हुआ', सूर्या हांसदा एनकाउंटर पर चंपाई सोरेन का रिएक्शन; क्या कहा
भाजपा, झाविमो और जेकेएलएम से चार बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके सूर्य नारायण हांसदा की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। उनकी एनकाउंटर में मौत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड के पू्र्व मुख्यमंत्री और अब भाजपा नेता चंपाई सोरेन ने सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जिस बात की आशंका जताई जा रही थी, वही हुआ।
चंपाई सोरेन ने खड़े किए सवाल
चार बार चुनाव लड़ चुके स्व. सूर्या हांसदा के एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि उनकी पत्नी ने देवघर में गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस बात की आशंका जताई थी, गोड्डा पहुंचते- पहुंचते वह सच हो गई। पिछले कुछ समय से, संथाल परगना में, कुछ खास लोगों के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को कुचलने की कोशिशें हो रही हैं। गोड्डा में स्व. सूर्या हांसदा के तथाकथित एनकाउंटर (?) के बाद उनके परिवार के बयानों से कहीं ना कहीं यह संदेश निकल कर आ रहा है कि अगर आप इस सरकार में आदिवासियों के पक्ष में और खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो सरकारी तंत्र की मदद से आपको खामोश कर दिया जायेगा।
चंपाई सोरेन ने इस एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जब पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है, तो उसकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या पुलिस यह बताएगी कि हथकड़ी लगे एक बीमार व्यक्ति ने पुलिस पर कैसे और कितनी गोलियां चलाईं? वे गोलियां किसे लगीं? देवघर से गोड्डा आने के क्रम में जिस व्यक्ति ने भागने की कोशिश नहीं की, वह गोड्डा आते ही हमलावर कैसे हो गया? आधी रात को उसे जंगल में ले जाने की जगह सुबह का इंतजार क्यों नहीं किया गया? पुलिस की गोलियां आरोपी के पैरों की जगह सीने पर क्यों लगी? अगर किसी गिरोह ने पुलिस पर हमला किया था, जैसा कि पुलिस कह रही है, तो उनमें से किसी को भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका? उस गिरोह को कैसे पता चला कि पुलिस स्व. सूर्या हांसदा को लेकर वहाँ आने वाली है? उन में से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? कोई बच्चा भी इस कहानी पर विश्वास करेगा क्या?
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि किसी भी मामले के आरोपी को न्याय देने के लिए अदालतें हैं, लेकिन जब पुलिस ही साजिश में शामिल दिखने लगे, तो न्याय की मूल अवधारणा ही दम तोड़ती नजर आती है। दूसरी तरफ, हमने बोकारो में देखा कि अगर अपराधी एक विशेष समुदाय से हो, तो सरकार के मंत्री ना सिर्फ मुख्यमंत्री एवं बड़े नेताओं से अपराधी के परिवार को मदद दिलवाते हैं, बल्कि उनके आश्रितों के लिए नौकरी का भी इंतजाम करते हैं। आदिवासियों पर अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहन और उनकी आवाज उठाने वालों को खामोश करने की यह प्रवृत्ति खतरनाक है। लेकिन अफसोस, झारखंड में राजनैतिक कारणों से यह अब सामान्य होती जा रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तभी सच सामने आयेगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पायेगा