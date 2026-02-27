झुमरीतिलैया नगर परिषद में कौन किस वार्ड से जीता, दूसरे नंबर पर कौन; पूरी लिस्ट
झुमरीतिलैया नगर परिषद में सभी वार्डों के चुनाव परिणाम शुक्रवार को घोषित हो गए। अधिकतर प्रत्याशियों के बीच मुकाबला बेहद नजदीकी रहा।
झुमरीतिलैया के हर वार्ड का नतीजा
झुमरीतिलैया वार्ड एक- रेणु देवी 532, दूसरे स्थान पर बिंदु कुमारी 438
झुमरीतिलैया वार्ड दो- संजय यादव 411, दूसरे स्थान पर आनंद कुमार 354
झुमरीतिलैया वार्ड तीन- सोनू कुमार 374, दूसरे स्थान पर मुकेश कुमार 238
झुमरीतिलैया वार्ड चार- नीलम पासवान 1331, दूसरे स्थान पर सुमित्रा कुमारी 972
झुमरीतिलैया वार्ड पांच- महेश यादव 372, दूसरे स्थान पर अशोक यादव 343
झुमरीतिलैया वार्ड छह- नुरी परवीन 1126, दूसरे स्थान पर मोबिना परवीन 165
झुमरीतिलैया वार्ड सात- धनश्याम तुरी 1602, दूसरे स्थान पर राजेंद्र दास 489
झुमरीतिलैया वार्ड आठ- सीमा कुमारी 565, दूसरे स्थान पर शांति देवी 521
झुमरीतिलैया वार्ड नौ- नीरज कुमार 504, दूसरे स्थान पर उमेश सिंह 406
झुमरीतिलैया वार्ड 10- पिंकी जैन 497, दूसरे स्थान पर रजत कुमार सिंह 184
झुमरीतिलैया वार्ड 11- मनप्रीत कौर 302, दूसरे स्थान पर सविता कुमारी
झुमरीतिलैया वार्ड 12- चंदा शर्मा 388, दूसरे स्थान पर कुमारी एलिश 331
झुमरीतिलैया वार्ड 13- उदय कुमार सिंह 313, दूसरे स्थान पर केश कुमार सोनक 289
झुमरीतिलैया वार्ड 14- राजेशकुमार 902, दूसरे स्थान पर अजय प्रसाद 327
झुमरीतिलैया वार्ड 15- विशाल सूद 334, दूसरे स्थान पर बीरेंद्र कुमार केशरी 218
झुमरीतिलैया वार्ड 16- साफिया परवीन 338, दूसरे स्थान पर संध्या देवी 276
झुमरीतिलैया वार्ड 17- शमीम आलम 658, दूसरे स्थान पर मुजफरआलम 461
झुमरीतिलैया वार्ड 18- मधुलिका सिंह 633, दूसरे स्थान पर सोनी 199
झुमरीतिलैया वार्ड 19- पार्वती कुमारी 408, दूसरे स्थान पर पूनम देवी 396
झुमरीतिलैया वार्ड 20- मनोज कुमार 681, दूसरे स्थान पर पार्वती देवी 515
झुमरीतिलैया वार्ड 21- मनोहर कुमार 1122, दूसरे स्थान पर भुनेश्वर साव 555
झुमरीतिलैया वार्ड 22- सरिता पांडेय 423, दूसरे स्थान पर मुतेजा खातून 411
झुमरीतिलैया वार्ड 23- सरिता देवी 530, दूसरे स्थान पर संगीता देवी 381
झुमरीतिलैया वार्ड 24- ज्योति शुक्ला 363, दूसरे स्थान पर सरिता देवी 344
झुमरीतिलैया वार्ड 25- मुकेश कुमार 627, दूसरे स्थान पर राहुल सिंह 465
झुमरीतिलैया वार्ड 26- मनीष चौधरी 173, दूसरे स्थान पर पवन भगत 146
झुमरीतिलैया वार्ड 27- गंदौरी रजक 1018, दूसरे स्थान पर प्रमोद कुमार 1000
झुमरीतिलैया वार्ड 28- पूजा कुमारी 714, दूसरे स्थान पर उमा देवी 486
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप