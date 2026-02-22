झारखंड में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 100 अन्य पर FIR दर्ज, जानिए क्या है मामला?
झारखंड में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि की।
झारखंड में भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी समेत 100 अन्य लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पुलिस ने रविवार को इसकी पुष्टि की। ये शिकायत गिरिडीह जिले में निकाय चुनाव से ठीक पहले आदर्श आचार संहिता (MCC) उल्लंघन के आरोप में दर्ज की गई है।
चुनाव प्रचार समाप्ति के बाद भी कर रहे बैठक
मामला शनिवार रात फ्लाइंग सर्विलांस टीम (FST) की शिकायत पर टाउन थाना क्षेत्र में दर्ज किया गया। आरोप है कि शाम 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी मरांडी कथित तौर पर एक होटल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे।
गिरिडीह के उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि शनिवार शाम टाउन थाने में MCC उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर FIR की गई। टाउन थाना के एक अधिकारी के अनुसार, प्राथमिकी में बताया गया है कि प्रचार का समय खत्म होने के बाद भी बैठक हो रही थी। बाबूलाल मरांडी फिलहाल राज्य में नेता प्रतिपक्ष हैं।
राज्य निर्वाचन आयोग का नियम क्या कहता है
राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत झारखंड नगर निकाय चुनाव एवं चुनाव याचिका नियम, 2012 की धारा 127 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले किसी भी सार्वजनिक बैठक का आयोजन, आह्वान या उसमें भाग लेना प्रतिबंधित है। यह प्रावधान राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकायों में शनिवार शाम 5 बजे से लागू हो गया था।
इन आरोपों पर क्या बोले नेता प्रतिपक्ष और अन्य
वहीं, आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए मरांडी ने कहा कि वह होटल के रेस्तरां में खाना खाने गए थे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा- जब कोई राजनीतिक नेता कहीं भोजन के लिए जाता है, चाहे होटल हो या किसी का घर, लोग अपने आप एकट्ठे हो जाते हैं।
इधर, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से चुनाव नियमों का उल्लंघन कर बैठक की जा रही थी। उन्होंने प्रशासन से मरांडी को निर्धारित चुनाव क्षेत्र से बाहर करने की मांग की।
झारखंड में कब और कौन से चुनाव होने हैं
आखिरी में आपको बताते चलें, झारखंड में शहरी निकाय चुनाव 23 फरवरी को होंगे और मतगणना 27 फरवरी को की जाएगी। हालांकि ये चुनाव पार्टी चुनाव चिह्न पर नहीं लड़े जाते, लेकिन उम्मीदवारों को विभिन्न राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होता है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
