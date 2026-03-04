Hindustan Hindi News
होली पर खून की होली! झारखंड में वृद्धा की गला रेतकर हत्या, जंगल में लड़की को जलाया

Mar 04, 2026 05:30 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर, संवाददाता
झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में होली के दिन दो अलग-अलग स्थानों पर हत्या की वारदात से सनसनी फैल गई। एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जबकि दूसरी घटना में एक अज्ञात युवती को जलाकर मार डाला गया।

जानकारी के अनुसार, ग्वालकाटा पंचायत के हाड़पाघुटू गांव में पगडंडी पर 75 वर्षीय सुभाषिनी नायक का शव मिला। उनकी गला रेतकर हत्या की गई थी। घटना की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर सुरेश प्रसाद, थाना प्रभारी सन्नी टोपो और सब इंस्पेक्टर कुंदन वर्मा मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है।

वहीं दूसरी घटना कोवाली थाना क्षेत्र के बानाकाटा जंगल की है, जहां एक अज्ञात युवती का जला हुआ शव बरामद हुआ। आशंका जताई जा रही है कि युवती की हत्या कर शव को जलाया गया है ताकि पहचान छिपाई जा सके। समाचार लिखे जाने तक शव को मौके से नहीं उठाया गया था और पुलिस फॉरेंसिक टीम के पहुंचने का इंतजार कर रही थी।

दोनों घटनाओं के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हर पहलू से मामले की जांच में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही घटनाओं का खुलासा किया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

