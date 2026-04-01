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विदेश में शोध के लिए झारखंड हर वर्ग के युवाओं को गुरुजी स्कॉलरशिप, किसे होगा फायदा

Apr 01, 2026 07:40 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ‘गुरुजी सस्टेनेबिलिटी डॉक्टोरल स्कॉलरशिप’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना सभी वर्गों के लिए होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को विदेश में स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध को प्रोत्साहित करना है।

विदेश में शोध के लिए झारखंड हर वर्ग के युवाओं को गुरुजी स्कॉलरशिप, किसे होगा फायदा

झारखंड सरकार ने उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए ‘गुरुजी सस्टेनेबिलिटी डॉक्टोरल स्कॉलरशिप’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना सभी वर्गों के लिए होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को विदेश में स्थित अंतरराष्ट्रीय स्तर के संस्थानों में शोध को प्रोत्साहित करना है।

सरकार के अनुसार, योजना के तहत हर वर्ष 10 चयनित छात्र पीएचडी के लिए विदेश भेजे जाएंगे, जो दुनिया के प्रतिष्ठित विवि, जैसे- इम्पीरियल कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम, यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिन्स्टर, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग व ऑक्सफोर्ड इंडिया सेंटर में राज्य सरकार की संयुक्त साझेदारी के साथ शोध कार्य कर सकेंगे।

यूके यात्रा पर सीएम ने रखा था प्रस्ताव

पिछले दिनों दावोस और यूके यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुजी सस्टेनेबिलिटी डॉक्टोरल स्कॉलरशिप का प्रस्ताव रखा था। सीएम के निर्देश पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार और विभाग के प्रधान सचिव राहुल पुरवार यूके के विश्वविद्यालयों से समन्वय कर रहे हैं।

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सरकार का स्पष्ट मानना है कि राज्य के बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धा के लिए तैयार करना जरूरी है। ‘गुरुजी सस्टेनेबिलिटी डॉक्टोरल स्कॉलरशिप’ इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस योजना के जरिए झारखंड अब केवल संसाधन आधारित राज्य नहीं, बल्कि ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है।

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शिक्षा को वैश्विक मंच से जोड़ने की पहल

यह योजना यूनाइटेड किंगडम के साथ झारखंड की बढ़ती शैक्षणिक साझेदारी का हिस्सा है। इससे पहले भी सरकार ‘मरांग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप’और ‘चेवनिंग मरांग गोमके स्कॉलरशिप’ के माध्यम से छात्रों को विदेश में पढ़ाई का अवसर दे रही है। हेमंत सरकार ने पहले ही ‘मरांग गोमके ओवरसीज स्कॉलरशिप’के तहत अब प्रतिवर्ष 50 छात्रों को शत प्रतिशत छात्रवृत्ति के तहत विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर देने की घोषणा कर दी है।

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Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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