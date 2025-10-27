Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand youths will get job under eli scheme
युवाओं के लिए खुशखबरी! ELI योजना के तहत मिलेगा रोजगार

युवाओं के लिए खुशखबरी! ELI योजना के तहत मिलेगा रोजगार

संक्षेप: श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग ने केंद्र प्रायोजित पीएम विकसित भारत योजना के तहत रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है।

Mon, 27 Oct 2025 07:20 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

श्रम नियोजन और कौशल विकास विभाग ने केंद्र प्रायोजित पीएम विकसित भारत योजना के तहत रोजगार संबंधी प्रोत्साहन योजना (एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव-ईएलआई) का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की अपील की है। ईएलआई योजना के तहत युवाओं के रोजगार सृजन और उन्हें वित्तीय लाभ देने का प्रावधान किया गया है। श्रम विभाग अंतर्गत रांची और चतरा नियोजनालय ने इसके लिए विज्ञापन जारी किया है। शेष जिलों में विज्ञापन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

विज्ञापन में कहा गया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ईएलआई की शुरुआत रोजगार सृजन, रोजगारपरकता बढ़ाने एवं सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। ऐसे में सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, संस्थानों, कंपनी एवं औद्योगिक संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मी और पहली बार रोजगार पाने वाले युवक-युवतियों को ईएलआई योजना का लाभ उठाना चाहिए। योग्य अभ्यर्थी या संस्थान योजना की विस्तृत जानकारी नियोजन कार्यालय या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वेबसाइट से ले सकते हैं।

पीएम ने की थी घोषणा, युवाओं और नियोक्ताओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बीते एक जुलाई को प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना नामक रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में इस योजना की शुरुआत होने की घोषणा की थी। 18 अगस्त को कर्मियों व नियोक्तआों के पंजीकरण की सुविधा देने के लिए योजना का पोर्टल एक्टिव किया गया था। योजना का क्रियान्वयन केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ईपीएफओ के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के तहत अगले दो वर्षों में देशभर में 3.5 करोड़ से ज्यादा रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को दो किस्तों में 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3000 रुपए प्रति माह तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

ईएलआई का मुख्य उद्देश्य

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना का उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाना है। इस योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। योजना के अन्य प्रमुख उद्देश्य निम्न है।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।