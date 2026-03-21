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झारखंड में युवाओं को बड़ा तोहफा 'मरांग गोमके' योजना का विस्तार, 50 छात्र 100 % स्कॉलरशिप पर पढ़ेंगे विदेश

Mar 21, 2026 07:34 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं।

झारखंड में युवाओं को बड़ा तोहफा 'मरांग गोमके' योजना का विस्तार, 50 छात्र 100 % स्कॉलरशिप पर पढ़ेंगे विदेश

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि जयपाल सिंह मुंडा ने अपना पूरा जीवन झारखंड की पहचान, सम्मान और अधिकारों के लिए समर्पित किया था और उनकी विरासत को आगे बढ़ाना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री ने एक्स पोस्ट के माध्यम से शुक्रवार को घोषणा की, कि ‘मरांग गोमके पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना’ का विस्तार किया जा रहा है।

अब इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) के साथ-साथ अनुसूचित जाति (एससी), अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के माध्यम से अब प्रतिवर्ष 50 छात्रों को यूनाइटेड किंगडम के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में 100 प्रतिशत छात्रवृत्ति के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 24 छात्रों का चयन किया गया था। अब इसका दायरा बढ़ाकर अधिक से अधिक वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

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डॉक्टोरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी शुरू होगा : मुख्यमंत्री ने यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड के सहयोग से ‘मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा डॉक्टोरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम’ शुरू करने की दिशा में भी पहल की बात कही। इससे भारत और यूके के बीच शैक्षणिक सहयोग को मजबूती मिलेगी और झारखंड के युवाओं को विश्वस्तरीय शोध एवं नवाचार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। हाल ही में अपने यूके दौरे के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लंदन में पढ़ रहे झारखंड सरकार के छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों से मुलाकात की थी। इस दौरान वे भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि राज्य के इन छात्रों का आत्मविश्वास और अंग्रेजी भाषा पर पकड़ देखकर अब उन्हें स्वयं अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

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उपशहरी क्षेत्रों में बहुमंजिले मॉडल के छात्रावास बनेंगे

राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एसटी विद्यार्थियों के लिए उपशहरी क्षेत्रों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बहुमंजिला मॉडल छात्रावासों के निर्माण की भी घोषणा की है, जहां निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जाएगा।झारखंड सरकार की यह योजना न केवल महत्वाकांक्षी है, बल्कि युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय भी हो रही है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का लक्ष्य झारखंड के युवाओं को वैश्विक अवसरों से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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