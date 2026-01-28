Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand worker killed in Saudi Arabia, body not found even after 3 months; family appeals for help
सऊदी अरब में मारा गया झारखंड का मजदूर, 3 महीने बाद भी नहीं मिला शव; परिवार ने लगाई गुहार

सऊदी अरब में मारा गया झारखंड का मजदूर, 3 महीने बाद भी नहीं मिला शव; परिवार ने लगाई गुहार

संक्षेप:

महतो का शव अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। इससे परेशान परिवार ने बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है।

Jan 28, 2026 11:13 pm ISTRatan Gupta रांची, पीटीआई
share Share
Follow Us on

सऊदी अरब में तीन महीने पहले पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान झारखंड के एक प्रवासी मजदूर विजय कुमार महतो की मौत हो गई थी। महतो का शव अब तक भारत नहीं लाया जा सका है। इससे परेशान परिवार ने बुधवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात कर हस्तक्षेप की मांग की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

परिजनों का आरोप है कि जिस निजी कंपनी में विजय कुमार महतो काम करता था, वह मुआवजा देने से बच रही है, जिसकी वजह से शव लाने में देरी हो रही है। हालांकि, इस मामले में लोक भवन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कंपनी पर मुआवजा रोकने का आरोप

परिवार के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे प्रवासी मजदूरों के मुद्दों पर काम करने वाले सोशल एक्टविस्ट सिकंदर अली ने बताया कि परिजनों ने कई बार संबंधित निजी कंपनी को मुआवजे के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अली के मुताबिक, मौत से पहले विजय कुमार महतो ने अपनी पत्नी को एक वीडियो संदेश भेजकर बताया था कि वह कंपनी साइट पर काम कर रहा था, तभी मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली उसे लग गई। परिवार ने शव वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय और श्रम विभाग को भी आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक कोई फायदा नहीं हुआ है।

ये भी पढ़ें:भाजपा नेता ने महिला पर बरसाए थप्पड़, वीडियो वायरल; क्या बोली कांग्रेस?
ये भी पढ़ें:राजस्थान में महंगी होगी शराब-बीयर, सरकार ने रिन्युअल गारंटी फीस भी बढ़ाई
ये भी पढ़ें:गोवा घुमाने के बहाने रेप! कांग्रेस नेता पर शादी का झांसा दे दुष्कर्म का आरोप

एनओसी न मिलने से अटकी प्रक्रिया

राज्य प्रवासी नियंत्रण सेल की टीम लीडर शिखा लाकड़ा ने बताया कि मामला फिलहाल सऊदी अरब के पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस के पास है। शव भारत लाने के लिए परिजनों की ओर से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जरूरी है। उन्होंने कहा, “एनओसी मिलने के बाद ही सऊदी पुलिस और पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ऑफिस से क्लियरेंस मिल सकता है। दुर्भाग्य से मृतक की पत्नी एनओसी देने से हिचक रही है, जिससे प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।”

अक्टूबर में हुई थी मौत

विजय कुमार महतो गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड के दूधपानिया गांव का रहने वाला था। पिछले नौ महीने से सऊदी अरब में एक निजी कंपनी में टावर लाइन फिटर के तौर पर काम कर रहा था। सोशल एक्टविस्ट सिकंदर अली ने बताया कि 16 अक्टूबर को विजय ने अपनी पत्नी को बताया था कि मुठभेड़ के दौरान वह घायल हो गया है। परिवार को लगा कि उसका इलाज चल रहा है, लेकिन 24 अक्टूबर को कंपनी ने उसकी मौत की सूचना मिली थी।

घर में नहीं जला चूल्हा

परिवार के मुताबिक, स्थानीय परंपरा के अनुसार शव का अंतिम संस्कार होने तक घर में खाना नहीं पकाया जाता। इसलिए तीन महीने से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला है। हम सिर्फ शव के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि उनके बेटे का शव जल्द से जल्द वापस लाया जाए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Jharkhand Ranchi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।