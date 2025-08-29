jharkhand women threatened to kill herself in sitting on a boat in lake झारखंड में बोट पर बैठी महिला बीच झील में कूदकर मरने की धमकी देने लगी, अफरातफरी मची, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Subodh Kumar Mishra, हजारीबाग, Fri, 29 Aug 2025 06:07 PM
झारखंड के हजारीबाग में उस समय अफरातफरी मच गई, जब बोट में बैठी एक महिला जान देने की धमकी देने लगी। उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। गोताखोर पानी में उतरे और अंदर ही अंदर बोट के पास पहुंच गए और महिला को कब्जे में ले लिया।

झारखंड के हजारीबाग शहर में शुक्रवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब एक महिला झील में पहले से मौजूद एक बोट पर जा बैठी और जान देने की धमकी देने लगी। इसके बाद झील परिसर में अफरातफरी मच गई। सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। अनहोनी की आंशका के बीच भीड़ में मौजूद लोगों ने लोहसिघना थाना पुलिस को इसकी सूचना दी।

सूचना मिलने के बाद लोहसिघना थाना प्रभारी निशांत केरकेट्टा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने महिला को आत्महत्या से रोकने का प्रयास शुरू कर दिया। पुलिस को मशक्कत के साथ गोपनीय तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। किसी अप्रिय स्थिति को भांपते हुए थाना प्रभारी ने गोताखोरों को बुला लिया।

जान देने की जिद के बीच पुलिस ने झील में खड़े बोट पर पहुंची नूरा निवासी निसात को समझाते हुए बातों में उलझाए रखा। पुलिस ने उसे जीवन का महत्व बताया और न्याय दिलाने की बात कहती रही। दूसरी ओर से गोताखोर पानी में उतरे और अंदर ही अंदर बोट के पास पहुंच गए और महिला को कब्जे में ले लिया

पुलिस महिला को प्राथमिक चिकित्सा के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रेम प्रसंग का मामला है। महिला शादीशुदा और तीन बच्चों की मां है। पारिवारिक विवाद के कारण महिला तनाव में थी और आत्महत्याका प्रयास कर रही थी

बता दें कि झील मे भी पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है। दो वर्ष पहले कोर्रा के एक युवक ने झील में बोट पर चढ़कर इसी तर्ज पर जान दे दी थी।