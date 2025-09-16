गली से जा रही थी महिला, मौत बनकर गिर पड़ी दीवार और; रांची का वीडियो आपको डरा देगा
झारखंड के रांची समेत कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने राज्य के उत्तर-मध्य और आसपास के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है।
ठीक ही कहा गया है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोय... झारखंड में इस समय मॉनसून ने फिर अपना गियर बदला है और रांची सहित कई शहरों में जोरदार बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच इस कहावत को चरितार्थ करती एक घटना सोमवार शाम को हुई। भारी बारिश के बीच एक दीवार गिरने से एक महिला चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गई। कैमरे में कैद हुई इस घटना के बाद लोग कह रहे हैं कि यह किस्मत ही थी जिसने उसे बचा लिया।
वायरल वीडियो में, एक महिला को पानी से भरी गली से धीरे-धीरे चलते हुए दिखती है, तभी उसके दाईं ओर की एक दीवार ज़मीन पर गिर जाती है। महिला तुरंत पीछे हटती है। वह कुछ पल रुककर यह समझने की कोशिश करती है कि अभी क्या हुआ, कुछ सेकंड के लिए स्थिर खड़ी रही, फिर पीछे हटकर उस जगह से आगे बढ़ गई।
राज्य में कुछ जगहों पर तेज़ हवाओं के साथ आंधी और बिजली गिरने की भी संभावना है। रांची में रविवार दोपहर से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह 8.30 बजे से 24 घंटों में शहर में 40.8 मिमी बारिश हुई।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मौसम अधिकारियों ने बताया कि झारखंड में 1 जून से 15 सितंबर के बीच 20 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान राज्य में सामान्य 920.8 मिमी की तुलना में 1,100.5 मिमी बारिश हुई। अधिकारी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 59 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई, इसके बाद सरायकेला खरसावां में 53 प्रतिशत और रांची में 49 प्रतिशत अधिक बारिश हुई। हालांकि, पाकुड़ जिले में 15 सितंबर तक 26 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई।