Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand woman who left husband, children to live with Instagram lover brought home by police
इंस्टा वाले प्रेमी के लिए पति व 3 बच्चों को छोड़ झारखंड से आंध्र पहुंची महिला, सच्चाई देखी तो आना पड़ा वापस

संक्षेप:

Feb 11, 2026 09:19 pm ISTSourabh Jain पीटीआई, दुमका, झारखंड
सोशल मीडिया की दिखावटी दुनिया के पीछे की कड़वी सच्चाई बताने वाली एक कहानी झारखंड के दुमका जिले से सामने आई है। यहां पर रहने वाली एक 30 वर्षीय महिला पिछले महीने अपने पति और तीन बच्चों को छोड़कर इंस्टाग्राम पर मिले एक आदमी के साथ रहने के लिए आंध्र प्रदेश चली गई। हालांकि, वहां पहुंचने पर जब उस आदमी की सच्चाई सामने आई तो महिला को बहुत दुख हुआ, और अपने फैसले पर पछताने लगी। हालांकि शर्मिंदगी और लोक लाज के डर से वह वापस नहीं आई। लेकिन इसी बीच उसे तलाशते हुए जब पुलिस और परिजन उसके पास पहुंचे तो उनकी समझाइश के बाद वह वापस अपने घर लौट आई। दरअसल इंस्टाग्राम पर मिले उस आदमी ने खुद को काफी अमीर बताया था, जिसके बाद महिला लालच में आकर उसके साथ जिंदगी बसर करने के लिए चली गई थी। हालांकि जब वह वहां पहुंची तो उसकी गरीबी देख महिला के होश उड़ गए।

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र की रहने वाली इस महिला की दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में रहने वाले एक आदमी से हुई थी। उसने खुद को अमीर परिवार का सदस्य बताकर महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे अपने साथ रहने के लिए बुलाया। जिसके बाद 12 जनवरी को महिला अचानक अपने घर से गायब हो गई। जिसके बाद महिला के पति ने उसकी गुमशुदगी के बारे में थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पति ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी लंबे समय से इंस्टाग्राम पर किसी अनजान व्यक्ति से बात करती थी, जिसे लेकर घर में अक्सर विवाद भी होता था।

तकनीकी निगरानी से हुई बरामदगी

सरैयाहाट थाना प्रभारी राजेंद्र कुमार ने बताया कि महिला का पता लगाने के लिए पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस की मदद ली, और महिला के साथ-साथ उस शख्स के मोबाइल की लोकेशन के बारे में पता लगाया, जिससे की वह बात करती थी। इस दौरान महिला की लोकेशन आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के मछलीपट्टनम में मिली। तब पुलिस की एक टीम वहां पहुंची और महिला को ढूंढ निकाला। अधिकारी ने बताया कि जिस शख्स की बात पर भरोसा करके वह महिला चली गई थी, वह आदमी असलियत में दिहाड़ी मजदूर था, और अमीर नहीं था, जैसा कि उसने सोशल मीडिया पर उससे बातचीत में दावा किया था।

जिसे समझा अमीर, वह निकला दिहाड़ी मजदूर

पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि उस आदमी के दावों पर भरोसा करके वह उसके साथ घर बसाने का सपना देखकर भाग गई थी। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि जिसे वह अमीर समझ रही थी, वह वास्तव में एक दिहाड़ी मजदूर है और घास-फूस की झोपड़ी में रहता है। सच्चाई का पता चलने पर महिला खुद को ठगा महसूस करने लगी, हालांकि फिर भी उसने वापसी के बारे में नहीं सोचा। बल्कि वह वहीं एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करने की योजना बनाने लगी। इसी बीच पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई।

परिजनों ने समझाया, पति ने अपनाया

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला के माता-पिता द्वारा काफी समझाने-बुझाने के बाद वह वापस लौटने को तैयार हो गई। महिला के तीन बच्चे हैं, इनमें से दो बेटों की उम्र 8 और 9 साल है, वहीं सबसे छोटी बेटी की उम्र 4 साल है। इस कहानी की सबसे अच्छी बात यह रही कि महिला के पति ने भी उसकी गलती को माफ करते हुए उसे स्वीकार कर लिया। जिसके बाद वह एकबार फिर अपने परिवार के साथ रह रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

