5 साल से देवर-भाभी में अवैध संबंध, शादी की राह में रोड़ा बन रहे पति को कुल्हाड़ी से कटवा डाला
झारखंड में एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार, महिला का अपने देवर के साथ करीब 5 साल से अवैध संबंध था। महिला अपने देवर से शादी करना चाहती थी। उसने देवर और कांट्रेक्ट किलरों के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया।
झारखंड में एक आदमी की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। पुलिस के अनुसार, महिला का अपने देवर के साथ करीब 5 साल से अवैध संबंध था। महिला अपने देवर से शादी करना चाहती थी। महिला ने शादी की राह में रोड़ा बन रहे अपने पति को हटाने के लिए देवर के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया था।
झारखंड के गोड्डा जिले में रविवार को पुलिस ने अपने देवर के साथ अवैध संबंध रखने वाली एक महिला को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। इससे पहले पुलिस ने शनिवार को इस मामले में भाड़े के दो हत्यारों को गिरफ्तार किया था। जिले के महागामा थाना क्षेत्र के मांगन पिपरा गांव में 32 साल के एक आदमी की 27 जनवरी को हत्या कर दी गई थी।
देवर अभी फरार है
इस सनसनीखेज मामले में चौंकाने वाले खुलासे करते हुए महागामा के एसडीपीओ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हत्या के इस मामले में मृतक की पत्नी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि मृतक का भाई (महिला का देवर) अभी भी फरार है। उसे पकड़ने के प्रयास जारी हैं। एसडीपीओ ने बताया कि मृतक की पत्नी 30 साल की सोनी देवी का अपने देवर रोहित मोदी के साथ करीब चार-पांच साल से अवैध संबंध था। दोनों शादी करना चाहते थे।
एक लाख रुपए में एक सुपारी किलर का इंतजाम
जांच के दौरान पता चला कि पूरी घटना महिला और उसके देवर ने मिलकर रची थी। इसके लिए मृतक के भाई रोहित ने अपने गांव के दोस्त मोहम्मद शाइन के साथ मिलकर एक लाख रुपए में एक सुपारी किलर का इंतजाम किया था। फिर शाइन ने अपने पड़ोसी विजेंद्र पासवान उर्फ बिदो को अपने साथ शामिल किया और उसे 25000 रुपए दिए।
एसडीपीओ ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपियों ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली है। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और अन्य संबंधित सामान भी बरामद कर लिया गया है।
कुल्हाड़ी से सिर पर वार किया
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पूरी तरह साजिश रचे जाने के बाद शाइन और विजेंद्र ने एक कुल्हाड़ी खरीदी। रोहित के कहने पर 27 जनवरी को उन्होंने उसके भाई को शराब पीने के बहाने घर बुलाया। वहां उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में एफआईआर दर्ज कर तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
