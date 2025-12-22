Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand Woman Hot oil poured for resisting molestation attempt
छेड़छाड़ का विरोध किया तो डाल दिया गर्म तेल, झारखंड में महिला से हैवानियत

संक्षेप:

झारखंड के गिरिडीह से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दिव्यांग महिला के साथ दो लोगों ने साफ छेड़छाड़ की बल्कि उसके ऊपर गर्म तेल डाल दिया।

Dec 22, 2025 06:11 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
झारखंड के गिरिडीह से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दिव्यांग महिला के साथ दो लोगों ने साफ छेड़छाड़ की बल्कि उसके ऊपर गर्म तेल डाल दिया। महिला इस घटना में घायल हो गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार रात करीब 8:30 बजे मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई। महिला फास्ट फूड की दुकान चलाती है।

जानकारी के मुताबिक दो शख्स अचानक महिला की दुकान पर आए और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। जब महिला ने छेड़छाड़ का विरोध किया तो उन्होंने पास में रखा गर्म तेल महिला पर डाल दिया जिससे वह बुरी तरह झुलस गई। महिला की उम्र 30 साल बताई जा रही है। उसके हाथ पैर जल गए हैं और सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है।

आरोपियों की पहचा 25 साल के उदय चौधरी और मनीष चौधरी के तौर पर हुई है। उदय को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि मनीष फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।

सोमवार को जब उदय को अदालत में पेश किया गया, तो उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

Jharkhand Jharkhand News
