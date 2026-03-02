Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

झारखंड में बीमार भाई का इलाज करने आया था तांत्रिक, बहन से को ही बनाया शिकार

Mar 02, 2026 09:20 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रांची, पीटीआई
share Share
Follow Us on

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक 57 साल के ओझा पर नाबालिग लड़की के साथ उसी के घर में बलात्कार करने का आरोप है।

झारखंड में बीमार भाई का इलाज करने आया था तांत्रिक, बहन से को ही बनाया शिकार

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक 57 साल के ओझा पर नाबालिग लड़की के साथ उसी के घर में बलात्कार करने का आरोप है। पुलिस के अनुसार, जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला ने अपने बीमार बेटे का 'झाड़-फूंक' और काले जादू से इलाज कराने के लिए इस ओझा को घर बुलाया था।

रविवार को अनुष्ठान करने के बाद, आरोपी ओझा ने चालाकी से महिला और उसके बीमार बेटे को पूजा की सामग्री विसर्जित करने और पास के तालाब के चक्कर लगाने के लिए बाहर भेज दिया।

जब घर में नाबालि अकेली थी, तब आरोपी ने उसके साथ रेप किया। मां के लौटने पर पीड़िता ने आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (SDPO) राफेल मुर्मू ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और आरोपी को सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया।

पहले भी काट चुका है सजा

जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपी पहले से ही एक अपराधी रहा है और साल 2014 में भी जगन्नाथपुर में बलात्कार के एक मामले में जेल की सजा काट चुका है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में बच्चे से कुकर्म की कोशिश, चिल्लाने पर पत्थर से कुचलकर मार डाला
ये भी पढ़ें:दुमका में अभिषेक तो कोडरमा में साजिद की जीत;झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम
ये भी पढ़ें:कुरकुरे खिलाए फिर चचेरी बहन संग किया रेप, पोर्न की लत ने बनाया हैवान; गिरफ्तार

राफेल मुर्मू ने बताया कि पीड़ित की मां ने रविवार को जगन्नाथपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले गांव में अपने बीमार बेटे का काला जादू से इलाज करने के लिए उस तांत्रिक को बुलाया था।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Jharkhand
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।