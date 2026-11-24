कड़ाके की ठंड से मिलेगी राहत! झारखंड में इस बार कम सताएगी सर्दी, क्या वजह
झारखंड में सामान्य तौर पर फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक ठंड का असर बना रहता है। हालांकि, इस बार फरवरी के पहले सप्ताह के बाद ठंड खत्म होने का अनुमान है।
अलनीनो का असर इस बार झारखंड की सर्दी पर देखने को मिल सकता है। इसके कारण न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहने और ठंड का असर जल्द खत्म होने का अनुमान है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, दिसंबर तक न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है। दिसंबर और जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार कम हैं।
मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सामान्य तौर पर 15 नवंबर तक इतनी ठंड पड़ने लगती है कि लोगों को स्वेटर पहनने की जरूरत महसूस होने लगती है, लेकिन इस बार अब तक ठंड का असर अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने बताया कि आमतौर पर रांची, कोल्हान और डाल्टनगंज सहित राज्य के कई इलाकों में 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस दौरान रांची और डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान चार डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि कोल्हान में यह सात डिग्री तक गिर जाता है।
इस बार रांची और डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस तक ही गिरने का अनुमान है। वहीं, कोल्हान में इसके आठ डिग्री तक रहने की संभावना है। यह तापमान भी दो-तीन दिन तक ही बने रहने का अनुमान है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड का असर कमजोर रहने के कारण 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच न्यूनतम तापमान का कोई नया रिकॉर्ड बनने की संभावना भी कम है।
8 फरवरी तक ही रह सकती है ठंड
मौसम वैज्ञानिक के अनुसार, सामान्य तौर पर फरवरी के अंत या मार्च के पहले सप्ताह तक ठंड का असर बना रहता है। हालांकि, इस बार फरवरी के पहले सप्ताह के बाद ठंड खत्म होने का अनुमान है।
क्या होता है अलनीनो
अलनीनो एक प्राकृतिक जलवायु घटना है। इसमें मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। यह अलनीनो-दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) चक्र का गर्म चरण है। इसका असर दुनिया के कई हिस्सों के मौसम और तापमान पर पड़ता है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।
विस्तृत बायो
डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।
अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।
उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।
तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।और पढ़ें