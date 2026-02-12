झारखंड में आज छाए रहेंगे बादल, कई जिलों में पारा 10 से नीचे; जानिए बारिश के आसार हैं या नहीं
राजधानी रांची समेत झारखंड के विभिन्न हिस्सों में गुरुवार को हल्के बादल छा सकते हैं। इससे मौसम में ज्यादा बदलाव के आसार नहीं हैं। हालांकि बारिश की आशंका नहीं है। बादल छंटने के बाद तापमान में कमी आएगी। शुक्रवार के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आ सकती है। वहीं, तीखी धूप सर्द हवा के असर से थोड़ी राहत दिलाएगी। मौसम विभाग के अनुसार देश के उत्तर-पश्चिमी भाग पर आए पश्चिमी विक्षोभ के चलते यह परिवर्तन आया है।
इस विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद एक नया विक्षोभ भी देश के पश्चिमोत्तर भाग में 13 फरवरी तक दस्तक दे सकता है। इससे भी मौसम में बदलाव दिखेगा।
पिछले 24 घंटे में कई जिलों का पारा 10 से नीचे
राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जिलों का तापमान 10 डिग्री से कम रहा। सबसे कम न्यूनतम पारा 6.4 डिग्री गुमला का रहा। रांची का न्यूनतम पारा 10.9 डिग्री दर्ज किया गया। अधिकतम पारा सामान्य से एक डिग्री अधिक चल रहा है। वहीं, राज्य के अधिकांश शहरों में न्यूनतम पारा सामान्य से एक से तीन डिग्री तक कम है। गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, सिमडेगा, मेदिनीनगर का न्यूनतम पारा सबसे नीचे होने से रात में अभी भी ठंड महसूस हो रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें