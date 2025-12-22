Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand will have 1500 crore impact after mgnrega name changed to vb gramg know how full details
मनरेगा के VB-GRAM G बनते ही कैसे झारखंड पर पड़ेगा 1500 करोड़ का भार? समझिए

मनरेगा के VB-GRAM G बनते ही कैसे झारखंड पर पड़ेगा 1500 करोड़ का भार? समझिए

संक्षेप:

Dec 22, 2025 09:16 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में हुए बदलाव के बाद झारखंड को अगले वित्तीय वर्ष से 1500 करोड़ रुपये का वित्तीय भार होने की संभावना है। अब तक केंद्र सरकार मनरेगा की मजदूरी दर भुगतान करती है। इसमें केंद्र और राज्य का 90-10 का अनुपात है, लेकिन अब नए नियम के तहत 60-40 का अनुपात होगा। इससे राज्य को अतिरिक्त राशि अपने मद से वहन करनी होगी।

झारखंड में मनरेगा के तहत 76 लाख से ज्यादा जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, लेकिन 50 फीसदी से भी कम 34 लाख जॉब कार्ड ही सक्रिय हैं। यही स्थिति मजदूरों की भी है। 107 लाख श्रमिक हैं, जबकि 40 लाख मजदूर ही सक्रिय हैं। सक्रिय मजदूरों में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के 26.65 लाख श्रमिक और अनुसूचित जनजाति के 26.65 लाख श्रमिक शामिल हैं। श्रमिकों को उनके काम के बदले सरकार की ओर से राशि दी जा रही है। वर्तमान में जो राशि मिल रही है, वह नाकाफी साबित हो रही है। राज्य सरकार केंद्र से मजदूरी दर बढ़ाने की लगातार मांग कर रही है। अंतिम बार इस वर्ष जो मजदूरी बढ़ी, वह भी काफी नहीं रही।

झारखंड में मनरेगा का हाल

● जिलों की कुल संख्या - 24

● ब्लॉकों की कुल संख्या- 264

● जारी किए गए जॉबकार्ड की कुल संख्या - 76.06 लाख

● सक्रिय जॉब कार्डों की कुल संख्या - 34.22 लाख

● श्रमिकों की कुल संख्या -107.21 लाख

● सक्रिय श्रमिकों की कुल संख्या - 40.12 लाख

● सक्रिय श्रमिकों में अनुसूचित जाति के श्रमिक-9.92 लाख

● सक्रिय श्रमिकों में अनुसूचित जनजाति के श्रमिक-26.65 लाख

Jharkhand News Ranchi News
