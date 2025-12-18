Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand will get its first medical university health minister Irfan Ansari gives good news before new year
झारखंड को मिलेगी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्वास्थ्य मंत्री ने नए साल से पहले दी गुड न्यूज

संक्षेप:

Dec 18, 2025 05:51 pm ISTUtkarsh Gaharwar रांची, पीटीआई
झारखंड के लिए नए साल से पहले गुड न्यूज है। प्रदेश को जल्द ही अपनी पहली मेडिकल यूनिवर्सिटी मिलने वाली है। इसके लिए रांची के ब्राम्बे (Brambe) इलाके में जमीन की पहचान कर ली गई है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने उम्मीद जताई है कि अगले साल जनवरी के अंत तक इस यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी जाएगी। राज्य गठन के 25 साल बाद भी मेडिकल यूनिवर्सिटी न होने के कारण डॉक्टरों और शिक्षकों (Faculty) की भारी कमी रही है। यह यूनिवर्सिटी इस कमी को दूर करेगी।

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने अपने एक्स हैंडल से लिखा कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। पिछले 20 वर्षों तक राज्य की जनता को केवल आश्वासन देकर आंखों में धूल झोंकी जाती रही। न तो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, न ही मेडिकल फैकल्टी, जिसका सीधा नुकसान यह हुआ कि झारखंड में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की भारी कमी बनी रही।

अब यह स्थिति बदलेगी। मेडिकल यूनिवर्सिटी झारखंड के मेडिकल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी और स्वास्थ्य शिक्षा को नई दिशा देगी। इसी क्रम में रांची के बिरसा/बूटी मोड़ (बुंडू क्षेत्र) में प्रस्तावित भूमि का निरीक्षण करने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी एवं प्रधान सचिव अजय कुमार सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहे। बदलती स्वास्थ्य शिक्षा की दिशा में यह अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।

झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर ने 66 स्वास्थ्य अधिकारियों (33 मेडिकल ऑफिसर और 33 विशेषज्ञ डॉक्टर) को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि अगले साल स्वास्थ्य क्षेत्र में मैनपावर बढ़ाने के लिए और भी बड़ी भर्तियां की जाएंगी। आने वाले दिनों में राज्य में चार नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। इरफान अंसारी ने हाल ही में केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रतापराव जाधव से मुलाकात की और राज्य में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने इस संबंध में राज्य से औपचारिक प्रस्ताव भेजने को कहा है।

