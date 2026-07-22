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झारखंड को जल्द मिलेगा पहला फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, JFDCL और SRFTI में होगा एमओयू

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड को पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान मिल सकता है। इसको लेकर जेएफडीसीएल और एसआरएफटीआई के बीच करार होगा।

झारखंड को जल्द मिलेगा पहला फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, JFDCL और SRFTI में होगा एमओयू

झारखंड में फिल्म निर्माण और फिल्म शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) के अधीन कार्यरत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएफडीसीएल) और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस समझौते के साथ ही राज्य में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (जेएफटीआई) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रोजेक्ट भवन, रांची में आयोजित समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी मौजूद रहेंगे।

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समझौते के तहत जेएफडीसीएल संस्थान के संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि एसआरएफटीआई पाठ्यक्रम तैयार करने, अकादमिक ढांचा विकसित करने, फैकल्टी और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा। संस्थान के लिए पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएंगे कि राज्य के युवाओं को फिल्म निर्देशन, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।

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अधिकारी बोले

नए संस्थान की स्थापना से राज्य के युवाओं को फिल्म शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य में ही बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही झारखंड में फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई पहचान मिलेगी।

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राज्य की प्राकृतिक सौंदर्यता फिल्मकारों को करती है आकर्षित

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य लंबे समय से फिल्मकारों को आकर्षित करते रहे हैं। फिल्मकार ऋत्विक घटक ने अपनी चर्चित फिल्मों और वृत्तचित्रों की शूटिंग झारखंड में की थी, जबकि सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म ‘अरण्येर दिनरात्रि’ की शूटिंग पलामू के बेतला और केचकी में हुई थी। इसके अलावा ‘काला पत्थर’, ‘मृगया’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, ‘जामताड़ा’ और ‘खाकी’ जैसी चर्चित फिल्में और वेब सीरीज भी झारखंड की पृष्ठभूमि या यहां के लोकेशन से जुड़ी रही हैं।

Mohammad Azam

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Mohammad Azam

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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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