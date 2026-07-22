झारखंड को जल्द मिलेगा पहला फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान, JFDCL और SRFTI में होगा एमओयू
झारखंड को पहला फिल्म और टेलीविजन संस्थान मिल सकता है। इसको लेकर जेएफडीसीएल और एसआरएफटीआई के बीच करार होगा।
झारखंड में फिल्म निर्माण और फिल्म शिक्षा को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) के अधीन कार्यरत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेएफडीसीएल) और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (एसआरएफटीआई), कोलकाता के बीच बुधवार को एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
इस समझौते के साथ ही राज्य में झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (जेएफटीआई) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रोजेक्ट भवन, रांची में आयोजित समारोह में एमओयू पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस दौरान सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विशेष सचिव राजीव लोचन बक्शी मौजूद रहेंगे।
समझौते के तहत जेएफडीसीएल संस्थान के संचालन और वित्तीय व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाएगा, जबकि एसआरएफटीआई पाठ्यक्रम तैयार करने, अकादमिक ढांचा विकसित करने, फैकल्टी और तकनीकी विशेषज्ञ उपलब्ध कराने सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करेगा। संस्थान के लिए पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किए जाएंगे कि राज्य के युवाओं को फिल्म निर्देशन, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, संपादन और अन्य तकनीकी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मिल सके।
अधिकारी बोले
नए संस्थान की स्थापना से राज्य के युवाओं को फिल्म शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय प्रतिभाओं को राज्य में ही बेहतर प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही झारखंड में फिल्म उद्योग और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी नई पहचान मिलेगी।
राज्य की प्राकृतिक सौंदर्यता फिल्मकारों को करती है आकर्षित
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सौंदर्य लंबे समय से फिल्मकारों को आकर्षित करते रहे हैं। फिल्मकार ऋत्विक घटक ने अपनी चर्चित फिल्मों और वृत्तचित्रों की शूटिंग झारखंड में की थी, जबकि सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म ‘अरण्येर दिनरात्रि’ की शूटिंग पलामू के बेतला और केचकी में हुई थी। इसके अलावा ‘काला पत्थर’, ‘मृगया’, ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’, ‘जामताड़ा’ और ‘खाकी’ जैसी चर्चित फिल्में और वेब सीरीज भी झारखंड की पृष्ठभूमि या यहां के लोकेशन से जुड़ी रही हैं।
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