झारखंड में पत्नी बनी हैवान! शराब की लत को लेकर पति की हत्या

संक्षेप: झारखंड में पलामू में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के एक गांव में शराब की लत को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने पति की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में रविवार देर रात यह घटना हुई।

Wed, 19 Nov 2025 09:02 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, पलामू
झारखंड में पलामू में खौफनाक घटना सामने आई है। यहां के असेहर गांव में शराब की लत को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला ने पति की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि पनकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में रविवार देर रात यह घटना हुई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया।

इस मामले की जानकारी देते हुए पनकी थाने के प्रभारी राजेश के अनुसार, रविवार शाम को व्यक्ति शराब पीने के लिए बाहर जाने का प्रयास कर रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे रोक दिया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके बाद बहस शुरू हुई और हिंसक झड़प में बदल गई। इस दौरान व्यक्ति ने पत्नी पर हमला कर दिया और इसके जवाब में गुस्से में आकर पत्नी ने रस्सी से पति का गला घोंट दिया।

मृतक की पहचान उदय यादव के रूप में हुई है। राजेश ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच की जा रही है। आरोपी महिला को मंगलवार को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

