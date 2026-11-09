झारखंड में 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म, दरिंदगी के बाद हैवान ने पत्थर से कुचलकर मार डाला
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी।
झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 साल की एक बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, पड़ोस में रहने वाले एक लड़के ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि यह घटना तीन नवंबर को हुई, और 19 वर्षीय आरोपी की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। कुमार के अनुसार, खोजबीन के दौरान बच्चों ने ग्रामीणों को बताया कि लड़की को आखिरी बार पास के जंगल की ओर जाते देखा गया था। ग्रामीणों को यह भी पता चला कि आरोपी युवक घर पर नहीं है, जिससे उन्हें शक हुआ।
आरोपी के भाई ने बताया कि वह किसी दूसरे गांव गया है, जिसके बाद बच्ची के परिजन और ग्रामीण उससे पूछताछ करने संबंधित गांव पहुंचे। इस दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। अधिकारी ने बताया कि इसके बाद ग्राम प्रधान ने पुलिस को सूचना दी और गत शुक्रवार को उससे पूछताछ के आधार पर जंगल से बच्ची का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया।
झारखंड की राजधानी रांची से एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहां के अरगोड़ा थाना क्षेत्र स्थित एक बंद फ्लैट के कमरे से युवक का शव बरामद हुआ है। बंद फ्लैट से शव मिलने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, युवक की मौत करीब दो दिन पहले ही हो चुकी थी। कमरे से तेज दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना अरगोड़ा पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक अपनी बुजुर्ग मां के साथ फ्लैट में रहता था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से मां-बेटे की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। दोनों भीख मांगकर किसी तरह अपना जीवनयापन कर रहे थे, फिलहाल युवक की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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