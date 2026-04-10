Jharkhand Weather: फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, अगले 24 घंटे में तेजी से बढ़ेगा तापमान; बारिश पर क्या अपडेट
रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छंटेंगे, जिससे आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार, अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बताया गया कि राज्य में शुष्क और गर्म पछुआ हवा के कारण गर्मी बढ़ेगी।
Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छंटेंगे, जिससे आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार, अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बताया गया कि राज्य में शुष्क और गर्म पछुआ हवा के कारण गर्मी बढ़ेगी। अगले चार दिनों के दौरान राज्य में तापमान पांच से सात डिग्री तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राजधानी समेत विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री तक बढ़ सकते हैं।
कहां हुई बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में गुरुवार को आमतौर पर मौसम साफ रहा। लेकिन, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश होने और रांची में ओलावृष्टि से मौसम ठंडा रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश गोड्डा में हुई। यहां 32.2 मिमी बारिश हुई। गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, खूंटी, रांची सहित अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई।
कहां कितना तापमान
गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री कम 17.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में मेदिनीनगर, बोकारो, जमशेदपुर आदि शहरों का तापमान भी सामान्य से पांच डिग्री तक कम है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला का 34.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ओड़िशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन यह कमजोर है। अब झारखंड में इसका प्रभाव कम पड़ेगा।
क्या बोले मौसम वैज्ञानिक
झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में आंधी-बारिश के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान गर्मी का प्रभाव कम रहा। ठंडी हवा चलने से तापमान में पांच से सात डिग्री कम रहा। लेकिन, अगले चार दिनों के दौरान मौसम साफ रहने और धूप की तपिश बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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