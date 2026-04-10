Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jharkhand Weather: फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, अगले 24 घंटे में तेजी से बढ़ेगा तापमान; बारिश पर क्या अपडेट

Apr 10, 2026 06:38 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
share

रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छंटेंगे, जिससे आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार, अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बताया गया कि राज्य में शुष्क और गर्म पछुआ हवा के कारण गर्मी बढ़ेगी।

Jharkhand Weather: फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, अगले 24 घंटे में तेजी से बढ़ेगा तापमान; बारिश पर क्या अपडेट

Jharkhand Weather: रांची समेत झारखंड में अगले 24 घंटे के दौरान बादल छंटेंगे, जिससे आसमान साफ होगा। मौसम विभाग के अनुसार, अब राज्य में गर्मी बढ़ने के आसार जताए गए हैं। बताया गया कि राज्य में शुष्क और गर्म पछुआ हवा के कारण गर्मी बढ़ेगी। अगले चार दिनों के दौरान राज्य में तापमान पांच से सात डिग्री तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। इस दौरान राजधानी समेत विभिन्न जिलों के अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री तक बढ़ सकते हैं।

कहां हुई बारिश

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में गुरुवार को आमतौर पर मौसम साफ रहा। लेकिन, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कई जिलों में बारिश होने और रांची में ओलावृष्टि से मौसम ठंडा रहा। राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन से पांच डिग्री नीचे चल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश गोड्डा में हुई। यहां 32.2 मिमी बारिश हुई। गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सिमडेगा, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, खूंटी, रांची सहित अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश हुई।

कहां कितना तापमान

गुरुवार को रांची का अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से चार डिग्री कम है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से तीन डिग्री कम 17.4 डिग्री दर्ज किया गया। राज्य में मेदिनीनगर, बोकारो, जमशेदपुर आदि शहरों का तापमान भी सामान्य से पांच डिग्री तक कम है। राज्य में सबसे ज्यादा तापमान सरायकेला का 34.7 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, ओड़िशा के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, लेकिन यह कमजोर है। अब झारखंड में इसका प्रभाव कम पड़ेगा।

क्या बोले मौसम वैज्ञानिक

झारखंड के मौसम को लेकर जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में आंधी-बारिश के कारण पिछले 24 घंटे के दौरान गर्मी का प्रभाव कम रहा। ठंडी हवा चलने से तापमान में पांच से सात डिग्री कम रहा। लेकिन, अगले चार दिनों के दौरान मौसम साफ रहने और धूप की तपिश बढ़ने से गर्मी बढ़ेगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Jharkhand Weather
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।