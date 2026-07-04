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इस तारीख से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मौसम विभाग ने 8 जुलाई से पूरे प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते भी झारखंड के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहेगा।

इस तारीख से फिर बदलेगा झारखंड का मौसम, पूरे प्रदेश में होगी झमाझम बारिश; IMD का अलर्ट

Jharkhand Weather: झारखंड में अगले चार दिनों तक मानसून राज्य के आधे हिस्सें में सक्रिय रह सकता है। इससे संताल और कोल्हान समेत पश्चिमी बंगाल से सटे जिलों में बारिश हो सकती है। आठ जुलाई से मानसून के फिर रफ्तार पकड़ने की संभावना है, जिससे राज्य के सभी हिस्सों में दो दिन बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है।

बीते गुरुवार और शुक्रवार को मानसून कमजोर रहा। हालांकि, कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का तापमान समान्य के करीब रहा। रांची का अधिकतम तापमान 30.6 और न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। वहीं, राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान पाकुड़ का 35.1 डिग्री दर्ज किया गया।

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राज्य में 45% कम बारिश

राज्य में एक जून से लेकर तीन जुलाई तक 117.5 मिमी बारिश हुई है, जो कि इस अवधि के सामान्य बारिश से 216 से 46 प्रतिशत कम है।

रांची में 16% कम बारिश

वहीं, राजधानी रांची में मानसून में अब तक 190.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो कि सामान्य बारिश 225.1 मिमी से 16 फीसदी कम है।

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राज्य में मेदिनीनगर में सबसे अधिक रहा पारा

पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य का तापमान समान्य के करीब रहा। इस दौरान मेदिनीनगर में पारा सबसे अधिक रहा।

जिला अधिकतम न्यूनतम

रांची 30.6 23.4

जमशेदपुर 33.2 27.0

मेदिनीनगर 35.0 24.5

बोकारो 33.1 26.1

देवघर 33.5 26.5

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24 घंटे में तापमान सामान्य के करीब

सबसे अधिक बारिश मेदनीनीगर में 54.4 मिमी, चक्रधरपुर में 32, पूर्वी सिंहभूम 27.4, दुमका में 24.6, रांची में 2.6 मिमी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान तापमान में ज्यादा बदलाव आने की संभावना नहीं है।

7 जून से बारिश के घने बादल छाएंगे

मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि सात जून से बारिश के बादल घने छाएंगे और राज्य के सभी हिस्सों में बारिश होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस दौरान वज्रपात होने की भी आशंका जताई गई है। इस दौरान तेज बारिश और हवाओं के चलने की संभावना भी बनी हुई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण झारखंड के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को राहत मिलने की संभावना है। हालांकि, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अपडेट देते हुए बताया कि कुछ जिलों में बारिश की संभावना है, लेकिन ज्यादातर इलाकों में सिर्फ बादल छाए रहेंगे। इस दौरान ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन 8 जुलाई से प्रदेश के सभी जिलों में तेज बारिश शुरू हो जाएगी और इसका सिलसिला लगातार जारी रहेगा।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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