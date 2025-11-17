Hindustan Hindi News
हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, पारा 10 से नीचे, झारखंड में शुरू हो गया ठंड का खेल, हर अपडेट

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार 17 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली हवा कुछ बाधित होगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके कारण आंशिक रूप से दक्षिणी-पूर्वी हवा झारखंड की ओर आएगी। इस बीच मौसम शुष्क और साफ रहेगा।

Mon, 17 Nov 2025 09:22 AMUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के अलग-अलग जिलों के तापमान में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है। कई शहरों के तापमान में गिरावट और हवा चलने से ठंड बढ़ती जा रही है। इस बीच रविवार को रांची जिले के कांके का न्यूनतम पारा 8.3 डिग्री दर्ज किया गया। साथ ही हवा ने यहां ठंडक बढ़ा दी है। हालांकि राज्य में अगले 24 घंटे के बाद मौसम में बदलाव के आसार हैं। मंगलवार से अगले चार दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि रांची और इसके आसपास के इलाकों में पिछले 24 घंटों की बात करें तो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रांची के न्यूनतम तापमान में 1.3 डिग्री और अधिकतम तापमान में करीब एक डिग्री की कमी देखी गई है। यहां का अधिकतम तापमान 23.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव

मौसम विभाग के अनुसार 17 नवंबर से उत्तर दिशा से आने वाली हवा कुछ बाधित होगी। वहीं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भाग में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना है। इसके कारण आंशिक रूप से दक्षिणी-पूर्वी हवा झारखंड की ओर आएगी। इस बीच मौसम शुष्क और साफ रहेगा।

राज्य के पश्चिमी भाग में ज्यादा ठंड

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिमी ज्यादा ठंडा है। संताल-कोल्हान की तुलना में पलामू व पश्चिमी जिलों का न्यूनतम तापमान अपेक्षाकृत 4 से 5 डिग्री कम हो गया है। देश के पश्चिमी भाग और मैदानी भागों से सटे होने के कारण पलामू और पश्चिमी भागों से प्रवेश हो रहा है।

इस प्रकार रहा न्यूनतम पारा

➤खूंटी 7.5

➤मेदिनीनगर 8.5

➤लोहरदगा 8.3

➤प.सिंहभूम 9.0

➤बोकारो 9.5

➤रांची 9.7

➤हजारीबाग 7.9

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में अगले 24 घंटों के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में उत्तर से आने वाली सर्द और बर्फीली हवा का वेग कम होगा। इससे झारखंड में अगले चार दिनों तक न्यूनतम तापमान में उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि सोमवार को भी राज्य के पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं शीतलहर चलने का पूर्वानुमान है।

