झारखंड में कड़ाके की ठंड, 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 2.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान
झारखंड में ठंड इन दिनों कहर बरपा रही है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं, रांची के पास कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
झारखंड में ठंड इन दिनों कहर बरपा रही है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं, रांची के पास कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने झारखंड के 7 जिलों में रविवार को शीत लहर की चेतावनी जारी की है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। रांची से सटे कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था।
आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में शीतलहर की स्थिति सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बनी रहने की संभावना है।
रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी।
आईएमडी अधिकारी ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गुमला में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
बुलेटिन में आगे बताया गया है कि डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 9.2 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।