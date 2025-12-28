Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़jharkhand weather update yellow alert for cold wave conditions in 7 districts
झारखंड में कड़ाके की ठंड, 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 2.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान

झारखंड में कड़ाके की ठंड, 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट; 2.5 डिग्री तक पहुंचा तापमान

संक्षेप:

झारखंड में ठंड इन दिनों कहर बरपा रही है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं, रांची के पास कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

Dec 28, 2025 04:48 pm ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड में ठंड इन दिनों कहर बरपा रही है। राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। वहीं, रांची के पास कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था। मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग ने झारखंड के 7 जिलों में रविवार को शीत लहर की चेतावनी जारी की है, क्योंकि राज्य के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया है। रांची से सटे कांके राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस था।

आईएमडी बुलेटिन के अनुसार, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, रामगढ़ और बोकारो में शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों में शीतलहर की स्थिति सोमवार सुबह 8:30 बजे तक बनी रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें:झारखंड में पारा 2.8 डिग्री तक गिरा, रांची में 31 दिसंबर तक कक्षाएं स्थगित

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि झारखंड के निचले क्षोभमंडल में उत्तर-पश्चिम से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाओं के कारण शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद अगले तीन दिनों में इसमें 2-3 डिग्री की वृद्धि होगी।

jharkhand weather info

आईएमडी अधिकारी ने बताया कि राज्य के 13 जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिर गया। आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, पिछले 24 घंटों में गुमला में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस और लोहरदगा में 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि खूंटी में पारा गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

बुलेटिन में आगे बताया गया है कि डाल्टनगंज में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस, चाईबासा में 9.2 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।