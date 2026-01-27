Hindustan Hindi News
झारखंड से कड़ाके की ठंड की विदाई! पारा 30 डिग्री के पार; अभी बारिश बिगाड़ेगी खेल

संक्षेप:

झारखंड में मकर संक्रांति के बाद ठंड कम हो गई है और 27 जनवरी तक कई जिलों में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे दोपहर में लोगों को कड़ाके की सर्दी के बजाय अब गर्मी का अहसास होने लगा है।

Jan 27, 2026 06:48 am IST
झारखंड में कड़ाके की सर्दी अब बीती बात जैसी हो गई है। मकर संक्रांति के बाद आमतौर पर ठंड कम होती है, लेकिन इस बार 27 जनवरी 2026 आते-आते मौसम ने ऐसी पलटी मारी है कि लोगों को अभी से गर्मी का अहसास होने लगा है। हालांकि झारखंड के कई जिलों में बारिश के आसार हैं, इसके बाद एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है।

कैसा रहेगा आने वाले दिनों का हाल?

मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि, यह राहत ज्यादा लंबी नहीं होगी। बुधवार से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे। बादलों के कारण दिन के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, जिससे दिन में हल्की ठंडक महसूस होने के आसार हैं।

बादलों की मौजूदगी के कारण न्यूनतम (रात का) तापमान तीन से चार डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे रात के समय कनकनी काफी कम हो जाएगी। उधर, राज्य में 30 जनवरी तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद, यानी जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में तापमान में दोबारा गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं, पिछले 24 घंटे की बात करें तो झारखंड के न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है, जिससे रात की ठंड से लोगों को बड़ी राहत मिली है।

धूप की तपिश कर रही परेशान

हालात ऐसे बन गए हैं कि दोपहर के वक्त लोगों को स्वेटर पहनना बोझ लग रहा है। कर्कश धूप के कारण दिन में गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस नहीं हो रही। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि न्यूनतम तापमान भी 16 डिग्री तक पहुंच चुका है। राहत की बात यह है कि अब किसी भी जिले में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे नहीं है, जिससे यह साफ है कि कड़ाके की सर्दी की विदाई हो चुकी है।

जमशेदपुर और पलामू में गर्मी की एंट्री

अगर आप दक्षिणी झारखंड यानी जमशेदपुर, सरायकेला या सिमडेगा के आसपास हैं, तो आपको शाम के वक्त भी खास ठंड नहीं लगने वाली है। जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री के आसपास रह सकता है, जिससे वहां के लोगों को अभी से गर्मी महसूस होने लगी है। वहीं, उत्तर-पश्चिमी जिलों जैसे पलामू, गढ़वा और चतरा में भी पारा चढ़ गया है। यहां अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है, जिससे दोपहर में हल्की गर्मी लग सकती है।

रांची और धनबाद का क्या है हाल?

राजधानी रांची समेत हजारीबाग, रामगढ़ और गुमला जैसे जिलों में लोगों को ठंड से काफी राहत मिली है। यहां आज अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री के बीच बने रहने के आसार हैं। दूसरी ओर, उत्तर-पूर्व झारखंड के देवघर और धनबाद में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन इलाकों में पारा 28 से बढ़कर 30 डिग्री तक पहुंच सकता है। दुमका और गिरिडीह में भी दिन का तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है।

मौसम अपडेट: महत्वपूर्ण जानकारी

  • पश्चिमी विक्षोभ का असर: उत्तर और पश्चिम भारत में सक्रिय विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बादल बने हुए हैं, जो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं।
  • पारा सामान्य से ऊपर: वर्तमान में झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री तक ऊपर चल रहा है।
  • कुहासे से राहत: मौसम विभाग के अनुसार अब राज्य में कुहासे की स्थिति सामान्य हो रही है, जिससे यातायात और दृश्यता में सुधार हुआ है।
  • ठंड की वापसी: 29 जनवरी के बाद जब बादल छंटेंगे, तब उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण एक बार फिर पारा गिरेगा और ठंड बढ़ सकती है।
  • सावधानी की सलाह: मौसम में हो रहे इस उतार-चढ़ाव (दिन में गर्मी और रात में बादलों वाली गर्मी) के कारण वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।

