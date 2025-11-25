झारखंड में कंपकंपी वाले दिन शुरू, 8 डिग्री तक गिरा पारा; जानिए कहां क्या हाल

संक्षेप: झारखंड में उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण नवंबर में ही ठंड ने ज़ोर पकड़ लिया है और गुमला 8.8°C न्यूनतम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जिससे लोगों को आने वाले दिनों में और ज़्यादा कंपकंपी झेलनी पड़ सकती है।

झारखंड में नवंबर में ही सर्दियों ने दस्तक दे दी है। कई इलाके कनकनी से सिहर उठे हैं और लोग अलाव तापने को मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग की ताजा बुलेटिन के मुताबिक राज्य में ठंड का सबसे ज्यादा कहर गुमला में देखने को मिला, जहां पारा लुढ़ककर सिर्फ़ 8.8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

कहां सबसे ज्यादा ठंड? सर्दी का सबसे तीखा वार गुमला जिले पर हुआ है। मंगलवार को गुमला राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान गिरकर 8.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य भर में औसत न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास मंडरा रहा है, जो बताता है कि ठंड ने अब अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है।

कहां-कितना गिरा पारा? गुमला – 8.8°C (राज्य का सबसे ठंडा जिला बना)

हजारीबाग – 9.9°C (बस थोड़ा सा पीछे)

खूंटी – 10.1°C

लोहरदगा – 10.3°C

लातेहार – 10.6°C

रांची (राजधानी) – 11.1°C (24 घंटे में 1.5 डिग्री की भारी गिरावट!)

क्यों हो रहा है तापमान में बदलाव? रांची मौसम केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने इस बदलाव के पीछे का कारण बताया। उनके अनुसार, यह तापमान में गिरावट उत्तर-पश्चिमी हवाओं के कारण हो रही है, जो झारखंड के निचले क्षोभमंडलीय स्तर पर प्रभावी हैं।