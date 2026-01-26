Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather update relief from cold but clouds will come in next two days temperature dipping winter alert imd
झारखंड में ठंड से राहत पर दो दिन बाद फिर मौसम मारेगा पलटेगी, पारा भी गिरेगा

संक्षेप:

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर और पश्चिम भारत में सक्रिय विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बादल बने हुए हैं, जो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री तक ऊपर चल रहा है।

Jan 26, 2026 09:13 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट है। पिछले कुछ दिनों से जारी कनकनी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। बुधवार से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे। बादलों के कारण दिन के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। राज्य में 30 जनवरी तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद, यानी जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में पारा में दोबारा गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

अभिषेक आनंद, मौसम वैज्ञानिक, रांची ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आनेवाले अगले चार दिनों के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं। इससे तापमान में उतार चढाव होगा। दो दिन बाद न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि होने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर

jharkhand weather

ऐसा रहेगा मौसम का हाल

राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 13.4° डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 3.6 डिग्री अधिक है। सुबह के समय दृश्यता 2000 मीटर से ज्यादा रही, जो सामान्य कुहासे का संकेत है। राज्य में गुमला सबसे ठंडा रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 8.1° डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand Weather Jharkhand News
