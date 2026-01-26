झारखंड में ठंड से राहत पर दो दिन बाद फिर मौसम मारेगा पलटेगी, पारा भी गिरेगा

संक्षेप: मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर और पश्चिम भारत में सक्रिय विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बादल बने हुए हैं, जो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री तक ऊपर चल रहा है।

झारखंड के मौसम में एक बार फिर बड़े बदलाव की आहट है। पिछले कुछ दिनों से जारी कनकनी से लोगों को राहत मिली है, लेकिन आने वाले दिनों में आसमान में बादलों का डेरा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार, देश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में सक्रिय नए पश्चिमी विक्षोभ का सीधा असर अब झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है।

मौसम विभाग की मानें तो सोमवार और मंगलवार को आसमान साफ रहने की उम्मीद है। बुधवार से झारखंड के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने शुरू हो जाएंगे। बादलों के कारण दिन के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। राज्य में 30 जनवरी तक हल्के बादल छाए रह सकते हैं। इसके बाद, यानी जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में पारा में दोबारा गिरावट दर्ज की जा सकती है। पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है।

अभिषेक आनंद, मौसम वैज्ञानिक, रांची ने बताया कि राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आनेवाले अगले चार दिनों के दौरान हल्के बादल छा सकते हैं। इससे तापमान में उतार चढाव होगा। दो दिन बाद न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री वृद्धि होने की संभावना है।

पश्चिमी विक्षोभ का असर मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर और पश्चिम भारत में सक्रिय विक्षोभ के कारण मैदानी इलाकों में बादल बने हुए हैं, जो झारखंड की ओर रुख कर रहे हैं। वर्तमान में झारखंड के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से दो से चार डिग्री तक ऊपर चल रहा है। अब राज्य में कुहासे की स्थिति सामान्य हो रही है, जिससे दृश्यता में सुधार हुआ।