Jharkhand weather update rain forecast for 13th and 14th august imd alert thunderstorm and lightning all news झारखंड में फिर झूमकर आ रहे बदरा, दो दिन होगी खूब बारिश,येलो अलर्ट जारी, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather update rain forecast for 13th and 14th august imd alert thunderstorm and lightning all news

झारखंड में फिर झूमकर आ रहे बदरा, दो दिन होगी खूब बारिश,येलो अलर्ट जारी

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले बुधवार को निम्न दबाव क्षेत्र विस्तारित होकर पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्से से होकर ओडिशा के उत्तरी और झारखंड के दक्षिणी भाग से होते हुए पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ेगा।

Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांचीMon, 11 Aug 2025 09:55 AM
share Share
Follow Us on
झारखंड में फिर झूमकर आ रहे बदरा, दो दिन होगी खूब बारिश,येलो अलर्ट जारी

राज्य में 13 अगस्त से मानसून जोर पकड़ेगा और राज्य में दो दिन बारिश होगी। बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है। बुधवार तक इसके बनने की प्रक्रिया पूरी होते ही पश्चिमोत्तर दिशा में यह आगे बढ़ेगा। इसके चलते 13 और 14 अगस्त को झारखंड में बारिश होने के आसार हैं। वहीं, 11 अगस्त से अगले चार दिन के लिए पूरे राज्य में तेज हवा चलने और कहीं-कहीं ठनका गिरने का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले बुधवार को निम्न दबाव क्षेत्र विस्तारित होकर पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्से से होकर ओडिशा के उत्तरी और झारखंड के दक्षिणी भाग से होते हुए पश्चिमोत्तर की ओर बढ़ेगा। इसके प्रभाव के चलते राज्य के दक्षिणी जिलों में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अलावा उत्तरी भाग में लगातार हल्के दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है।

पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश गढ़वा में रिकॉर्ड हुई

राज्य में पिछले 24 घंटों में मानसून सामान्य रहा। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश गढ़वा में 61.5 मिमी बारिश हुई। धनबाद में 49.4 मिमी, लोहरदगा में 32.4 मिमी, बोकारो में 22 मिमी, रांची के मांडल में 18.4 मिमी, गोड्डा में 14.2 मिमी बारिश के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्य स्तर की बारिश हुई।

राजधानी में दिन के समय मौसम साफ, शाम में बारिश

रांची में रविवार को दिन के समय मौसम कुछ देर के लिए साफ रहा। लेकिन शाम के दौरान 14.6 मिमी बारिश हुई। मौसम साफ रहने के कारण पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में दो डिग्री की वृद्धि हुई। रांची का अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री रहा। जबकि न्यूनतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा।