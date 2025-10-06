Jharkhand weather update monsoon withdraw rain relief झारखंड से मानसून के विदाई की आ गई तारीख, अब बारिश बोलेगी बाय-बाय; मौसम अपडेट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड से मानसून के विदाई की आ गई तारीख, अब बारिश बोलेगी बाय-बाय; मौसम अपडेट

Jharkhand Monsoon Update: झारखंड में पिछले चार महीनों से जारी लगातार बारिश से जल्द राहत मिलेगी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम कमजोर होने और हवा के रुख में बदलाव से अगले चार दिनों में आसमान साफ होने लगेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 6 Oct 2025 08:29 AM
झारखंड में पिछले चार महीने से लगातार बारिश से राहत मिलनेवाली है। आनेवाले चार दिनों में हवा के रुख में बदलाव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उत्तर-पश्चिमी हवा के रुख से अब आसमान पूरी तरह से साफ होगा। दिन-रात कभी भी होनेवाली बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि, आने वाले चार दिनों में रांची समेत आसपास के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। जबकि, राज्य के अधिकांश जिलों के मौसम साफ होगा।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में आया सिस्टम ओडिशा, छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार में कायम है। यह अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका है और बिहार के पश्चिमोत्तर हिस्से में है। अगले 24 घंटे में यह खत्म हो जाएगा।

इसके बाद झारखंड से मानसून वापसी के अनुकूल मौसम में बदलाव होगा और इसकी वापसी की घोषणा की जाएगी। विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इससे तमिलनाडु और देश के दक्षिणी हिस्से पर असर पड़ेगा।

मौसम विभाग के अनुसार, मौसम साफ होने से राज्य के विभिन्न जिलों के तापमान में तीन से पांच डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इस बीच रविवार को रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं, राज्य में पलामू का अधिकतम तापमान सर्वाधिक 32.8 डिग्री सेल्सियस रहा।

रांची के मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य में अब बादल छंट रहे हैं। लगातार बारिश में अब कमी आएगी। अगले चार दिनों के दौरान हवा में तेजी से बदलाव होंगे। इससे बादल साफ होंगे। इसके साथ ही मानसून वापसी की प्रक्रिया आरंभ होगी।

पिछले 24 घंटे में हल्की से मध्यम बारिश

राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश हुई। इसमें देवघर में 28.6 मिमी, धनबाद में 24.4, गिरिडीह में 23.2, खूंटी में 21, जामताड़ा 20 समेत तिलैया, हजारीबाग, रांची, कोडरमा आदि जिलों में हल्की बारिश हुई।