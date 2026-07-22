झारखंड में दो दिन रहेंगे फीके, 24 जुलाई से फिर एक्टिव होगा मॉनसून; कई जिलों में होगी झमाझम बारिश
झारखंड में अगले दो दिनों तक मानसून की सक्रियता कुछ कम रहने की संभावना है, जिससे बारिश में कमी आ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 जुलाई से मानसून के फिर सक्रिय होने और राज्य के कई हिस्सों में अच्छी बारिश का अनुमान जताया है।
झारखंड में लगातार हो रही बारिश के बाद अगले दो दिनों तक मानसून की सक्रियता कुछ कमजोर पड़ सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने 24 जुलाई से मानसून के दोबारा सक्रिय होने का अनुमान जताया है। इसके बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिर अच्छी बारिश होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से मंगलवार सुबह तक राज्य के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई। सबसे अधिक सरायकेला के नीमडीह में 131.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके अलावा लातेहार के बरियातू में 110 मिमी, राजमहल में 105 मिमी, सिमडेगा में 86.4 मिमी, हजारीबाग में 73.2 मिमी, पश्चिमी सिंहभूम में 73 मिमी, जामताड़ा में 68.4 मिमी, धनबाद में 66 मिमी, लोहरदगा में 38 मिमी और रामगढ़ में 36.4 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। राजधानी रांची में 15.6 मिमी वर्षा हुई।
लगातार हुई बारिश से राज्य में मानसून की स्थिति में सुधार हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक जून से 21 जुलाई तक झारखंड में 282.2 मिमी वर्षा दर्ज की गई है, जो इस अवधि के सामान्य 403.4 मिमी वर्षापात से 30 प्रतिशत कम है। पहले की तुलना में बारिश की कमी में सुधार हुआ है।
राजधानी रांची में इस अवधि के दौरान 350.8 मिमी वर्षा हुई, जो सामान्य 417.2 मिमी से 18 प्रतिशत कम है। मंगलवार को रांची का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटे के दौरान दो डिग्री और न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी रहेगी, लेकिन 24 जुलाई से मानसून फिर सक्रिय होगा, जिससे राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की संभावना है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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