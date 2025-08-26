jharkhand weather update monsoon imd heavy rain alert 14 districts on today झारखंड में मॉनसून का कहर, आज इन 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम का अपडेट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindi Newsझारखंड न्यूज़

झारखंड में मॉनसून का कहर, आज इन 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट; पढ़िए मौसम का अपडेट

Jharkhand Weather Update: झारखंड में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है, 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, लगातार बारिश से नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन रही है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 26 Aug 2025 08:12 AM
झारखंड में मॉनसून अपने पूरे रंग में है और आज 26 अगस्त को भी बारिश का जोरदार दौर जारी है। मौसम विभाग (IMD) के रांची मौसम केंद्र के ताजा अपडेट के मुताबिक, राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लगातार निम्न दबाव क्षेत्रों ने मौसम को और उग्र बना दिया है। आइए, जानते हैं झारखंड के मौसम का पूरा हाल।

14 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने झारखंड के 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पलामू, गढ़वा और लातेहार में ऑरेंज अलर्ट है, यानी यहां मूसलाधार बारिश की संभावना है। वहीं, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, चतरा, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में येलो अलर्ट जारी है। रांची में भी आज हल्की से मध्यम बारिश के साथ बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है।

सड़कें जलमग्न, नदियां उफान पर

पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश ने झारखंड में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। रांची, चाईबासा, जमशेदपुर और मेदिनीनगर जैसे शहरों में सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। सुवर्णरेखा, खरकई, बराकर और दामोदर जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वर्षाजनित हादसों में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है और फसलों व पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है।

झारखंड में रिकॉर्ड तोड़ बारिश

इस साल झारखंड में मॉनसून ने कमाल कर दिखाया है। 1 जून से 23 अगस्त तक राज्य में 927.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 738.3 मिमी से 32% ज्यादा है। रांची में तो यह आंकड़ा 1133.8 मिमी तक पहुंच गया, जो सामान्य से 52% ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी में बार-बार बन रहे निम्न दबाव क्षेत्रों की वजह से बारिश का यह सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है। हालांकि 28 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता में कमी आ सकती है।

आने वाले दिनों में मौसम का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक, 26 से 31 अगस्त तक झारखंड में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 29 अगस्त के बाद बारिश की तीव्रता कम हो सकती है, लेकिन पूरी तरह राहत मिलने में अभी समय लगेगा। बंगाल की खाड़ी में 27-28 अगस्त को एक और निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जो बारिश को और बढ़ा सकता है।