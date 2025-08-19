Jharkhand Weather Update Monsoon Gains Momentum with Rain and Thunderstorms on today झारखंड वाले सावधान! अगले चार दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट; पढ़ें मौसम का अपडेट, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड न्यूज़

झारखंड वाले सावधान! अगले चार दिन इन जिलों में बारिश का अलर्ट; पढ़ें मौसम का अपडेट

Jharkhand Weather: झारखंड में आज मौसम का मिजाज फिर बदल गया है। मौसम विभाग ने रांची, बोकारो, धनबाद में हल्की-मध्यम बारिश और पलामू में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिन राज्य में बारिश का दौर जारी रहेगा।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, रांचीTue, 19 Aug 2025 08:20 AM
झारखंड में मॉनसून एक बार फिर अपना रंग दिखा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से मॉनसून ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। आज रांची, बोकारो, धनबाद, और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और गरज-चमक के साथ वज्रपात भी हो सकता है।

सुबह से ही छाये बादल

सुबह से ही आसमान पर बादलों का डेरा है और रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। हवा में नमी का स्तर 60-80% तक रहेगा, जिससे उमस का एहसास थोड़ा परेशान कर सकता है। लेकिन बारिश की फुहारें गर्मी से राहत दे सकती हैं।

आज कहां बरसेंगे बादल, कहां सताएगी उमस?

  • रांची: आज हल्की बारिश के साथ आसमान आंशिक रूप से बादलमय रहेगा। तापमान 22-30 डिग्री सेल्सियस के बीच।
  • बोकारो और धनबाद: गरज-चमक के साथ मध्यम बारिश की संभावना। हवा की गति 30 किमी/घंटा तक।
  • पाकुड़ और साहिबगंज: भारी बारिश का अलर्ट, जलभराव की आशंका।
  • पलामू और गढ़वा: तेज हवाओं के साथ बारिश, वज्रपात से सावधानी बरतने की सलाह।

झारखंड में 40% ज्यादा बारिश

इस साल झारखंड में मॉनसून ने समय से पहले दस्तक दी थी और 3-5 जून के बीच राज्य में प्रवेश किया। अब तक, 1 जून से 12 अगस्त तक, राज्य में 877.8 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य 688.6 मिमी से 31% अधिक है। खासकर रांची में 66% और पूर्वी सिंहभूम में 91% ज्यादा बारिश ने किसानों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है।

22 अगस्त तक बारिश का दौर रहेगा जारी

IMD के अनुसार, 19 से 22 अगस्त तक मॉनसून की सक्रियता बनी रहेगी। IMD के ताजा अनुमान के मुताबिक, 21 अगस्त के बाद मॉनसून और सक्रिय होगा। 22 अगस्त तक रांची, जमशेदपुर, और दुमका में भारी बारिश की संभावना है। इलृसके अलावा गढ़वा, पलामू, और लातेहार जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल की खाड़ी में लगातार बन रहे लो प्रेशर क्षेत्रों ने मॉनसून को और बल दिया है, जिससे अगले कुछ दिनों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रहेगा।