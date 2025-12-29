शीतलहर-कोहरा ले रहा इम्तेहान, झारखंड में पड़ रही भयंकर ठंड, IMD ने दी एक राहत
रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में रविवार को भी शीतलहर की स्थिति बनी रही। सर्द हवा के कारण राज्य के कई जिलों के न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की गई। रांची का न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस पर चला आया। वहीं, कांके का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे कम 2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस सीजन यह अब तक का सबसे कम न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। राजधानी में रविवार की सुबह में ठंड के साथ कनकनी बनी रही।
रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रविवार को बताया कि रांची समेत राज्य के कुछ अन्य जिलों में सोमवार की सुबह भी ठंड की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने राज्य में अगले पांच दिनों के दौरान कुहासा छाए रहने अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे के बाद कुछ जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला का न्यूनतम तापमान 2.9 और लोहरदगा का 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम है।
राहत : 24 घंटे बाद राज्य के कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना
कारण : पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवा की गति होगी धीमी, जिससे तापमान बढ़ेगा
|जगह (स्थान)
|न्यूनतम पारा (°C)
|गुमला
|2.9
|लोहरदगा
|3.7
|खूँटी
|4.0
|हजारीबाग
|4.6
|बोकारो
|6.6
|सिमडेगा
|6.8
|कोडरमा
|7.7
|पाकुड़
|8.2
|लातेहार
|8.4
|प. सिंहभूम
|8.5
|बोकारो (अन्य केंद्र)
|8.6
|देवघर
|8.7
इन जिलों में शीतलहर
प्रदेश के हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां, लातेहार और पलामू आदि जिलों में रविवार को शीतलहर के हालात बने रहे। वहीं, दूसरी ओर पूर्वी सिंहभूम का तापमान 10 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। यहां का न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मेदिनीनगर में अधिकतम तापमान 18.1 और न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में कमी के कारण यहां दोपहर के समय भी लोगों ने ठंड का एहसास किया।
कल से अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक चढ़ेगा न्यूनतम पारा
मौसम विभाग के अनुसार, 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य में दिखेगा और हवाएं कमजोर पड़ेंगी। ऐसे में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होगी। विभाग ने बताया कि अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की वृद्धि हो सकती है। इससे रात के समय कनकनी में कमी आएगी।