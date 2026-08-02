झारखंड में 4 दिन तक खराब रहेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट
Jharkhand Weather Update: झारखंड में अगला 4 दिन बहुत भारी पड़ने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ आंधी-तूफान की संभावना जताई है। विभाग ने अलग-अलग दिनों में अलग-अलग जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है।
Jharkhand Weather Update: झारखंड में अगले चार दिनों तक मौसम कहर बरपाने वाला है। मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रविवार को संभावना जताया है कि अगले चार दिनों में राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलेंगी। मौसम विभाग ने 3 से 6 अगस्त के बीच कई जिलों में कहीं-कहीं आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और भारी बारिश के लिए 'येलो' अलर्ट (सतर्क रहने की चेतावनी) जारी किया है। मौसम विज्ञान ने कहा कि इस दौरान राज्य भर में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
आईएमडी के बुलेटिन के अनुसार, मंगलवार को उत्तर-पश्चिमी ज़िलों- गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और मध्य जिलों- हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और बोकारो में भारी बारिश होने की संभावना है। बुधवार को उत्तर-पूर्वी जिलों- देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज में भारी बारिश होने की उम्मीद है। जबकि दक्षिण-पूर्वी जिलों- पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां में भी भारी बारिश हो सकती है। गुरुवार को हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, लोहरदगा, रांची, गुमला और खूंटी में भारी बारिश होने की संभावना है।
बुलेटिन में कहा गया है कि पूरे राज्य में बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। इसके बाद, अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा।
मौसम विभाग रांची के डिप्टी डायरेक्टर अभिषेक आनंद ने कहा कि हमने राज्य के सभी 24 जिलों में अगले चार दिनों के लिए अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान और बिजली गिरने को लेकर 'येलो' अलर्ट जारी किया है। हवा की गति 40-50 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है।
रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे ज़्यादा बारिश हजारीबाग में 43.2 मिमी दर्ज की गई। तापमान की बात करें तो सरायकेला-खरसावां जिले में राज्य का सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद पाकुड़ में 35.9 डिग्री सेल्सियस और पलामू के डाल्टनगंज में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। रांची में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।