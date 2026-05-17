Jharkhand weather update: बदलने वाला है मौसम, कल से 6 दिन तक होगी बारिश; इन जिलों के लिए अलर्ट
झारखंड में कल से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 18 मई से 23 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना जताया है। दो दिन के लिए 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। जबकि बाकी इलाकों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है।
झारखंड में कल से मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 18 मई से 23 मई तक राज्य में बारिश होने की संभावना जताया है। दो दिन के लिए 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। जबकि बाकी इलाकों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है।
मौसम विभाग ने रविवार को झारखंड के कई इलाकों में 18 मई से शुरू होकर छह दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है। आईएमडी ने बताया कि सोमवार को धनबाद और गिरिडीह जबकि मंगलवार को नौ जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने यह भी कहा कि 18 मई से 23 मई तक हल्की से मध्यम बारिश के बीच 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बिजली भी गिर सकती है।
18 से 20 मई तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होने की संभावना है सिवाय गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के। इसके बाद 21 मई को पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जिसके साथ गरज-चमक, बिजली कड़कने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं, 21 से 23 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी सिवाय चार उत्तर-पश्चिमी जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार के।
रांची के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने कहा कि आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले दो दिनों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके बाद अगले तीन दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा।
उन्होंने बताया कि हमने सोमवार और मंगलवार के लिए राज्य के 11 जिलों के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है, जबकि बाकी इलाकों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है।
पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश पश्चिमी सिंहभूम जिले के मंजहारी में 18 मिमी दर्ज की गई। इसके बाद धनबाद के मैथन में 7.4 मिमी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान पलामू जिले के डाल्टनगंज में 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद सरायकेला में 40.4 डिग्री सेल्सियस और जमशेदपुर में 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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