झारखंड में 26 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, 40 की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के साथ ही 26 सितंबर तक पूरे झारखंड में भारी बारिश की संभावना है। आईएमडी ने कहा कि इस दौरान राज्य में गरज के साथ बारिश होगी और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
आईएमडी ने रविवार को सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां और पूर्वी सिंहभूम जिलों सहित अन्य जिलों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है। अगले तीन दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।
रविवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान झारखंड में मानसून सामान्य रहा। कुछ जगहों पर हल्के से मध्यम वर्षा हुई तो कहीं-कहीं भारी बारिश भी दर्ज की गई। गिरिडीह जिले के पालगंज में राज्य में सबसे अधिक 70 मिमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद नंदाडीह (65.6 मिमी) और कोनेर (54.4 मिमी) का स्थान रहा।
जमशेदपुर में राज्य में सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि लातेहार में सबसे कम 21.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।
आईएमडी ने कहा कि इस मानसून में राज्य में 18 प्रतिशत अधिक बारिश दर्ज की गई है। 1 जून से अब तक राज्य में 962.4 मिमी की सामान्य बारिश की तुलना में 1140 मिमी बारिश हुई है।