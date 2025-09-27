झारखंड में अगले 5 दिनों में बहुत भारी बारिश की संभावना, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी

झारखंड के कई जिलों में आने वाले अगले पांच दिनों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।

मौसम विभाग ने शनिवार को कहा कि अगले पांच दिनों में झारखंड के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। कोल्हान क्षेत्र के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला-खरसावां जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है। रांची, गुमला, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी ने कहा कि अगले 24 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और फिर अगले तीन दिनों में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, जबकि अगले पांच दिनों में मध्य और दक्षिणी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।