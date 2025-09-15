Jharkhand weather update heavy rain lashes more showers in store झारखंड के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी, 12 जिलों में येलो अलर्ट; कब से राहत की उम्मीद, Jharkhand Hindi News - Hindustan
झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 सितंबर यानी मंगलवार सुबह पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी और 12 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची में पिछले 24 घंटों में शहर में 40.8 मिमी बारिश दर्ज की गई।

Subodh Kumar Mishra पीटीआई, रांचीMon, 15 Sep 2025 06:04 PM
झारखंड के कई हिस्सों में सोमवार को बारिश हुई। मौसम विभाग ने 16 सितंबर यानी मंगलवार सुबह पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी और 12 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

रांची मौसम विज्ञान केंद्र के उप निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और उत्तर-पूर्वी बांग्लादेश पर बने चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बुधवार तक तक भारी बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 20 सितंबर से खराब मौसम से राहत मिलने की उम्मीद है।

आईएमडी ने मंगलवार सुबह 8:30 बजे तक गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा और धनबाद के लिए 'ऑरेंज' अलर्ट जारी किया, जबकि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया है।

मौसम अधिकारी ने कहा कि इसी तरह का 'ऑरेंज' अलर्ट लातेहार, चतरा, कोडरमा और हजारीबाग के लिए जारी किया गया है। गढ़वा, पलामू, लोहरदगा, रांची, रामगढ़ और गिरिडीह के लिए 16 सितंबर की सुबह से 24 घंटे के लिए और 17 सितंबर की सुबह से 11 जिलों के लिए समान अवधि के लिए 'येलो' अलर्ट जारी किया गया है।

रविवार दोपहर से रांची में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रविवार सुबह 8:30 बजे से 24 घंटों में शहर में 40.8 मिमी बारिश हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड में 1 जून से 15 सितंबर के बीच 20 प्रतिशत अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई। इस अवधि के दौरान राज्य में सामान्य 920.8 मिमी बारिश के मुकाबले 1100.5 मिमी बारिश हुई।

अधिकारी ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में सबसे अधिक 59 प्रतिशत अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई। उसके बाद सरायकेला-खरसावां में 53 प्रतिशत और रांची में 49 प्रतिशत बारिश दर्ज की गई। हालांकि, पाकुड़ जिले में 15 सितंबर तक 26 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई।

भारी बारिश ने न केवल सब्जी उत्पादकों को प्रभावित किया, बल्कि दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियों में भी बाधा डाली। रांची की कई पूजा समितियों के अनुसार, रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण उन्हें अपनी थीम को आकार देने में परेशानी हो रही है। मूर्ति निर्माताओं को भी बारिश के मौसम में मूर्तियों को सुखाने में इसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

आनंद ने कहा कि पूजा समितियों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इस साल दुर्गा पूजा मानसून के आखिरी चरण में मनाई जाएगी।