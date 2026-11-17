Jharkhand Weather Update: 3 दिन तक इन जिलों में भारी बारिश के आसार, 4 डिग्री तक गिरेगा पारा
झारखंड में मौसम बदलने वाला है। गुरुवार से तीन दिन राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इन तीन दिनों में चार जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में भी 4 डिग्री तक गिरावट हो सकती है, जिससे ठंड का अहसास बढ़ेगा।
झारखंड में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले दो दिन के दौरान सुबह में कुहासा के बाद मौसम साफ रहेगा। लेकिन, उसके बाद गुरुवार से शनिवार तक राज्य के ऊपर बादल छा सकते हैं। मौसम विभाग की ओर से कई स्थानों पर बारिश भी होने की संभावना व्यक्त की गयी है। राज्य के चार जिलों पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में भारी बारिश हो सकती है।
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी में एक अति गहरा अवदाब बनकर तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश तट की ओर बढ़ रहा है। इसके चक्रवातीय तूफान में परिवर्तन होने की संभावना है। 20 नवंबर को यह गंभीर चक्रवाती तूफान बनकर इस तट को पार करेगा। इसके कारण चक्रवाती तूफान के केंद्र से बाहरी आवरण का प्रभाव पूरे झारखंड पर पड़ने की संभावना है। लेकिन, झारखंड के दक्षिणी हिस्से को ज्यादा प्रभावित करेगा।
चार डिग्री तक गिर सकता है तापमान
मौसम में बदलाव से अगले चार दिनों तक अधिकतम तापमान में बदलाव नहीं होगा। लेकिन, इसके बाद इसमें तीन से चार डिग्री की गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान अगले तीन दिनों के दौरान तीन से चार डिग्री तक गिर सकता है। शुक्रवार से फिर इसमें चार डिग्री तक की वृद्धि होने की संभावना है। राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 15.6 डिग्री दर्ज किया गया। रांची में अधिकतम सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है। वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब दो डिग्री अधिक है। वहीं, राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम सरायकेला का 33.5 डिग्री रहा।
रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव गहरा अवदाब की रूप ले लिया है। अगले तीन दिनों में इसके चक्रवाती तूफान बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से झारखंड में गुरुवार से बादल छाएंगे और बारिश होगी। आनंद ने बताया कि राज्य के चार जिलों में भारी बारिश हो सकती है।
छठ पर जहरीली हुई हवा
छठ महापर्व के दौरान हुई आतिशबाजी से एक बार फिर शहर की हवा की गुणवत्ता खराब हो गई। दीपावली के बाद छठ पर भी पटाखों के धुएं ने हवा को प्रदूषित कर दिया। छठ के संध्या अर्घ्य की रात रविवार को जमशेदपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 221 दर्ज किया गया। आदित्यपुर में भी एक्यूआई 221 रहा। दोनों शहरों की हवा सामान्य से करीब चार गुना अधिक प्रदूषित रही। सामान्य स्थिति में एक्यूआई 50 के आसपास होना चाहिए। पटाखों से निकले धुएं और हानिकारक कणों के कारण वातावरण में प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ा। सुबह तक कई इलाकों में धुंध दिखाई देती रही।
हवा में पार्टिकुलेट मैटर की मात्रा भी बढ़ गई
पटाखों के धुएं से हवा में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 10 और पीएम 2.5 की मात्रा भी बढ़ गई। संध्या अर्घ्य की रात पीएम 10 का स्तर 220 और पीएम 2.5 का स्तर 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया। जबकि पीएम 10 की निर्धारित अधिकतम सीमा 100 और पीएम 2.5 की 60 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। इस तरह दोनों प्रदूषक कणों का स्तर निर्धारित मानक से करीब दोगुना रहा।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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