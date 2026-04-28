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झारखंड में मौसम का डबल अटैक, कहीं 44°C की तपिश, कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट; जानें लोकेशन

Apr 28, 2026 09:18 am ISTRatan Gupta हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand weather update: झारखंड में मौसम का उतार-चढ़ाव फिलहाल जारी रहने वाला है। एक ओर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

झारखंड में मौसम का डबल अटैक, कहीं 44°C की तपिश, कहीं ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट; जानें लोकेशन

Jharkhand weather update: झारखंड के संताल और कोयलांचल में सोमवार को बारिश होने से जहां गर्मी से राहत मिली। वहीं कई जिले गर्मी में झुलस रहे हैं। सोमवार को सरायकेला और मेदिनीनगर का तापमान 44 डिग्री के पार रहा। राजधानी रांची जहां पूर्व के वर्षों में तापमान 30 डिग्री पार होते ही बारिश हो जाती थी, वह भी 39.9 डिग्री तापमान में झुलस रही है। राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से पांच डिग्री अधिक चल रहा है। न्यूनतम तापमान भी दो से तीन डिग्री अधिक है।

कई जिलों में आज ओलावृष्टि व आंधी-बारिश की चेतावनी

रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, मंगलवार को रांची समेत रामगढ़, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, चतरा और संताल के सभी जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं शेष जिलों के लिए आंधी, बारिश और वज्रपात का यलो अलर्ट है।

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जानिए झारखंड के मौसम में बदलवा की वजह

यूपी के पूर्वी भाग और आसपास में साइक्लोनिक सर्कुलेशन कायम है। इसी की वजह से झारखंड में मौसम में बदलाव हो रहा है। जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर एक निम्न दबाव का टर्फ इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन से होकर बांग्लादेश तक जा रहा है। यह बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र से गुजर रहा है। इससे नम हवाएं झारखंड आ रही हैं और बारिश की संभावना बन रही है।

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झारखंड के गर्म जिले

मेदिनीनगर 44.8

सरायकेला 44.0

चाईबासा 43.4

जमशेदपुर 41.5

बोकारो 40.1

रांची 39.9

कल कहां हुई आंधी- बारिश और ओलावृष्टि

राहत की बात करें कि रविवार-सोमवार को दुमका, गोड़्डा और गिरिडीह में आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। धनबाद, बोकारो और रांची के बुढ़मू में कहीं-कहीं हल्की बारिश हुई। इससे इन जगहों पर गर्मी में थोड़ी कमी आई। रांची समेत कुछ जिलों में सोमवार को हल्के बादल भी छाए, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। मेदिनीनगर का तापमान 44.8 पर कायम रहा। वहीं पांच जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रहा।

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  • संताल के तीन जिलों में आंधी के साथ हुई ओलावृष्टि
  • मेदिनीनगर का तापमान सर्वाधिक 44.8 डिग्री दर्ज
  • गोड्डा में सर्वाधिक 60.7 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई

कुल मिलाकर झारखंड में मौसम का यह उतार-चढ़ाव फिलहाल जारी रहने वाला है। एक ओर भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, तो दूसरी तरफ आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर वज्रपात के दौरान खुले स्थानों से दूर रहने को कहा गया है। आने वाले दिनों में भी इसी तरह का मिला-जुला मौसम देखने को मिल सकता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


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