कोहरा ही कोहरा, फ्लाइट-ट्रेन सब लेट; झारखंड में ठंड ने बदला गियर, पारा भी 10 से नीचे

संक्षेप: राज्य में सुबह के दौरान कुहासा बढ़ रहा है। दूसरे दिन रविवार को भी सुबह के दौरान रांची में विजिब्लिटी (दृश्यता) 800 मीटर रही। जमशेदपुर में भी यह 800 मीटर रही। जबकि देवघर में यह 1000 मीटर के करीब रही। जबकि सामान्य दृश्यता 2000 मीटर या इससे अधिक होती है।

झारखंड में कुहासा अब कहर ढाने लगा है। इसका असर यातायात सेवाओं पर पड़ने लगा है। ट्रेन-विमान आदि विलंब से आ रहे हैं। रविवार की सुबह कोलकाता से रांची आनेवाला एक विमान रद्द रहा। वहीं पांच विमान एक से दो घंटे विलंब से रांची आए। ट्रेनें भी विलंब से आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में कुहासा का असर और बढ़ सकता है। इससे सर्द हवा की रफ्तार बढ़ने से भी कनकनी में उतार-चढ़ाव हो रहा है। आनेवाले जिलों में ठंड के साथ कुहासा और बढ़ सकता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य में सुबह के दौरान कुहासा बढ़ रहा है। दूसरे दिन रविवार को भी सुबह के दौरान रांची में विजिब्लिटी (दृश्यता) 800 मीटर रही। जमशेदपुर में भी यह 800 मीटर रही। जबकि देवघर में यह 1000 मीटर के करीब रही। जबकि सामान्य दृश्यता 2000 मीटर या इससे अधिक होती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ठंड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे 9.6 डिग्री रहा। जबकि अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री रहा।

राज्य में सबसे कम तापमान गुमला का 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 27.4 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, राज्य में कुहासा का प्रकोप रविवार की सुबह भी रहा। सुबह में रांची की विजिब्लिटी 600 रही। यह सामान्य से काफी कम है। आनेवाले दिनों में भी कुहासा का प्रकोप रहेगा। इससे कनकनी और ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्द हवा की गति में बदलाव होने से कनकनी में वृद्धि होती है। दो किमी सामान्य गति से बह रही सर्द हवा ठंड और कनकनी का अहसास दिलाती है। राज्य में वातावरण स्वच्छ रहने से सर्द हवाएं झारखंड में तेजी से प्रवेश करती हैं।

खराब मौसम और परिचालन कारणों से रविवार को रांची आने वाले चार विमान रद्द रहे। इसमें इंडिगो के कोलकाता-रांची के दो विमान, एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक मुंबई-रांची हवाई सेवा और रात में हैदराबाद से रांची आने वाला विमान रद्द रहा। राब मौसम होने के कारण सुबह 7:10 बजे कोलकाता से रांची आने वाला विमान रद्द कर दिया गया। इसके बाद 7:55 बजे कोलकाता से ही रांची आने वाला विमान दो घंटे विलंब से पहुंचा। वहीं, सुबह 8:25 बजे इंडिगो का पुणे-रांची विमान दो घंटा, 8:35 बजे इंडिगो का दिल्ली-रांची विमान दो घंटा विलंब से आया।