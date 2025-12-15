Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsझारखंड न्यूज़Jharkhand weather update dense fog flights train delays temperature dips cold wave alert imd all latest news
कोहरा ही कोहरा, फ्लाइट-ट्रेन सब लेट; झारखंड में ठंड ने बदला गियर, पारा भी 10 से नीचे

कोहरा ही कोहरा, फ्लाइट-ट्रेन सब लेट; झारखंड में ठंड ने बदला गियर, पारा भी 10 से नीचे

संक्षेप:

Dec 15, 2025 12:17 pm IST Utkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
झारखंड में कुहासा अब कहर ढाने लगा है। इसका असर यातायात सेवाओं पर पड़ने लगा है। ट्रेन-विमान आदि विलंब से आ रहे हैं। रविवार की सुबह कोलकाता से रांची आनेवाला एक विमान रद्द रहा। वहीं पांच विमान एक से दो घंटे विलंब से रांची आए। ट्रेनें भी विलंब से आ रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आनेवाले दिनों में कुहासा का असर और बढ़ सकता है। इससे सर्द हवा की रफ्तार बढ़ने से भी कनकनी में उतार-चढ़ाव हो रहा है। आनेवाले जिलों में ठंड के साथ कुहासा और बढ़ सकता है।

राज्य में सुबह के दौरान कुहासा बढ़ रहा है। दूसरे दिन रविवार को भी सुबह के दौरान रांची में विजिब्लिटी (दृश्यता) 800 मीटर रही। जमशेदपुर में भी यह 800 मीटर रही। जबकि देवघर में यह 1000 मीटर के करीब रही। जबकि सामान्य दृश्यता 2000 मीटर या इससे अधिक होती है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में ठंड की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। रांची का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे 9.6 डिग्री रहा। जबकि अधिकतम तापमान 23.6 डिग्री रहा।

राज्य में सबसे कम तापमान गुमला का 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा का 27.4 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार, राज्य में कुहासा का प्रकोप रविवार की सुबह भी रहा। सुबह में रांची की विजिब्लिटी 600 रही। यह सामान्य से काफी कम है। आनेवाले दिनों में भी कुहासा का प्रकोप रहेगा। इससे कनकनी और ठंड में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सर्द हवा की गति में बदलाव होने से कनकनी में वृद्धि होती है। दो किमी सामान्य गति से बह रही सर्द हवा ठंड और कनकनी का अहसास दिलाती है। राज्य में वातावरण स्वच्छ रहने से सर्द हवाएं झारखंड में तेजी से प्रवेश करती हैं।

खराब मौसम और परिचालन कारणों से रविवार को रांची आने वाले चार विमान रद्द रहे। इसमें इंडिगो के कोलकाता-रांची के दो विमान, एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक मुंबई-रांची हवाई सेवा और रात में हैदराबाद से रांची आने वाला विमान रद्द रहा। राब मौसम होने के कारण सुबह 7:10 बजे कोलकाता से रांची आने वाला विमान रद्द कर दिया गया। इसके बाद 7:55 बजे कोलकाता से ही रांची आने वाला विमान दो घंटे विलंब से पहुंचा। वहीं, सुबह 8:25 बजे इंडिगो का पुणे-रांची विमान दो घंटा, 8:35 बजे इंडिगो का दिल्ली-रांची विमान दो घंटा विलंब से आया।

इसके अलावा 9:00 बजे हैदराबाद से रांची आने वाला विमान एक घंटा, 9:35 बजे दिल्ली से रांची आने वाला एयर इंडिया का विमान दो घंटा और इसी समय एयर इंडिया का बेंगलुरु से आने वाला विमान एक घंटा विलंब से रांची पहुंचा। हीं, दूसरी ओर कोहरे के कारण रांची आने वाली ट्रेनों में असर पड़ा। रविवार को आनंद विहार-हटिया एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से दो घंटा, खड़गपुर-हटिया एक्सप्रेस दो घंटे और रक्सौल एक्सप्रेस तीन घंटे विलंब से रांची पहुंची। इसके अलावा हटिया-एलेप्पी एक्सप्रेस भी अपने निर्धारित समय से विलंब से गई।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
